چادرهای خان یونس غرق در آب شد

در نتیجه بارش شدید باران چادرهای آوارگان فلسطینی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه غرق در آب شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۴۱
| |
3 بازدید

چادرهای خان یونس غرق در آب شد

رژیم صهیونیستی همچنان از ورود تجهیزات اسکان مانند چادر و کانکس به نوار غزه جلوگیری می‌کند تا با این اقدام، به جنگ علیه مردم این منطقه ادامه دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سازمان دفاع مدنی فلسطین امروز شنبه خبر داد ده‌ها چادر آوارگان در منطقه المواصي در غرب شهر خان یونس، به خاطر بارش شدید باران به زیر آب رفته است.از بامداد روز جمعه، سراسر فلسطین تحت تأثیر یک سامانه کم‌فشار و توده‌ هوای سرد، باد و باران شدید قرار گرفته‌ است. همین مسئله باعث شد باران چادرهای فرسوده ۱.۵ میلیون آواره در نوار غزه را به زیر آب برد و مشکلات آنها را دوچندان کرده است.دفاع مدنی می‌گوید نیروهای وابسته به این نهاد، در حال رسیدگی به وضعیت چادرهای آورگان است. بیشتر این چادرها، به زیر آب رفته است.

چادرهای خان یونس غرق در آب شد

دفتر اطلاع‌رسانی دولت حماس در غزه اواخر سپتامبر گذشته برآورد کرد حدود ۹۳ درصد چادرها در این منطقه دیگر قابل سکونت نیست و از مجموع ۱۳۵ هزار چادر، ۱۲۵ هزار چادر وضعیت نامناسبی دارد.این نهاد فلسطینی با اشاره به اینکه غزه در حال حاضر به 250 هزار چادر و 100 هزار کانکس نیاز دارد، تصریح کرد: سکوت جامعه بین‌الملل در قبال تعلل اسرائیل برای ورود کمکهای بشردوستانه غیر قابل پذیرش است و کشورهای ضامن توافق باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

چادرهای خان یونس غرق در آب شد

در طول  جنگ دو ساله اسرائیل علیه غزه، ده‌ها هزار چادر در اثر بمباران مستقیم اسرائیل یا اصابت گلوله به شدت آسیب دیده‌اند. برخی از چادرها به دلیل عوامل طبیعی مانند گرمای شدید تابستان و باران در زمستان، فرسوده شده‌اند. 

چادرهای خان یونس غرق در آب شد

چادرهای خان یونس غرق در آب شد

غزه باران رژیم صهیونیستی چادر آوارگان فلسطین‌ زمستان آبگرفتگی
