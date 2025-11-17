میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری قاتل فراری پس از ۲۲ سال در جزایر خلیج‌فارس

دادستان عمومی و انقلاب بخش ماهان استان کرمان از دستگیری قاتل متواری پس از۲۲ سال زندگی مخفیانه در یکی از جزایر کشور، طی یک عملیات مهم و پیچیده خبرداد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۳۹
| |
3 بازدید
دستگیری قاتل فراری پس از ۲۲ سال در جزایر خلیج‌فارس

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ سینا بنی اسد در تشریح این خبر اظهار کرد: در تیرماه سال ۱۳۸۲ در توابع بخش ماهان یک مورد وقوع قتل عمد رخ داده که از آن پس قاتل متواری شده بود.

وی ادامه داد: طی سالیان متمادی پس از تشکیل پرونده، اقدامات زیادی برای شناسایی و دستگیری قاتل از سوی مراجع قضایی و پلیس صورت گرفته، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های پرونده و زندگی مخفیانه، تاکنون منجر به شناسایی محل اختفا متهم نشده بود.

دادستان عمومی و انقلاب بخش ماهان افزود: سرانجام پس از ۲۲ سال از پرونده رمزگشایی شد و با هماهنگی قضائی با استان همجوار و اعزام یک تیم تخصصی از پلیس آگاهی به یکی از جزیره‌های واقع در خلیج فارس، متهم این پرونده بازداشت و به کرمان منتقل شد.

وی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمات شبانه روزی بازپرس دادسرای ماهان و کارکنان خدوم و زحمتکش پلیس آگاهی استان، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این رابطه در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهان انجام شده و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

بنی اسد با اشاره به این مطلب که کیفرخواست پرونده صادر شده است، عنوان کرد: برخورد دادسرای عمومی و انقلاب ماهان با هرگونه ناامنی و شرارت، قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.

سینا بنی اسد قتل عمد قاتل متواری ماهان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
