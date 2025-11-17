میلی صفحه خبر لوگو بالا
مقابله با اطلاعات نادرست طب سنتی در فضای مجازی

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: ارتقای سواد سلامت مردم و انتشار مستمر اطلاعات صحیح، مؤثرترین راهکار برای مقابله با جریان غیرقابل توقف فضای مجازی است.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۲۹
| |
457 بازدید
|
۱

مقابله با اطلاعات نادرست طب سنتی در فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه طب سنتی و گیاهان دارویی بر ضرورت سامان‌دهی علمی، مستندسازی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به خدمات حوزه طب ایرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این نشست با حضور نمایندگان تمامی معاونت‌های وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در این جلسات، گزارش‌ها و اقدامات دبیرخانه طب ایرانی جمع‌بندی و مسیر‌های اجرایی برای تصمیم‌گیری، اصلاح روند‌ها و پیگیری اقدامات لازم در سطح ملی بررسی می‌شود.

جعفریان با تأکید بر اینکه بخش‌هایی از طب مکمل در جامعه دارای طرفدار است، افزود: وظیفه ما این است که این حوزه (طب ایرانی) را به شکل قابل اتکا، قابل اعتماد و مبتنی بر شواهد علمی در اختیار مردم قرار دهیم. آن بخش‌هایی که پشتوانه علمی دارند باید نظام‌مند و رسمی ارائه شوند و در مقابل، روش‌های فاقد شواهد کافی، غیر مستند و بعضاً سودجویانه که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست، باید از حوزه سلامت مردم خارج شوند.

مدیریت جریان اطلاعات در طب سنتی و مدرن

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های فضای مجازی تصریح کرد: جریان اطلاعات در فضای مجازی، چه صحیح و چه غلط، قابل توقف نیست و هیچ کشوری قادر به بستن کامل این مسیر نیست؛ بنابراین دو اقدام باید به‌طور هم‌زمان انجام شود که نخست، انتشار اطلاعات صحیح و مستند توسط دفتر طب سنتی، معاونت‌های مربوطه و روابط عمومی وزارت بهداشت و دوم، برخورد قانونی با ادعا‌های نادرست و تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه طب مدرن و سنتی است که از طریق سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا و دیگر مراجع قانونی پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: برای مقابله با موج اطلاعات نادرست، راهکار اصلی ارتقای سواد سلامت مردم است. مردم باید بیاموزند هر خبری در حوزه پزشکی، پیشگیری یا درمان را بدون منبع معتبر نپذیرند و بتوانند صحت مطالب را ارزیابی کنند. این کار یک پروژه بلندمدت است و برنامه‌های متعددی برای آن در دست اجراست.

جعفریان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات فصلی و پیگیری منظم اقدامات، مسیر‌های انحرافی اصلاح و بخش‌های قابل استناد طب ایرانی به‌صورت رسمی و علمی در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.

همه شدن متخصص طب سنتی تو اینستاگرام

من که از طب سنتی فقط عرق نعناع رو قبول دارم.
