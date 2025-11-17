مقابله با اطلاعات نادرست طب سنتی در فضای مجازی

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: ارتقای سواد سلامت مردم و انتشار مستمر اطلاعات صحیح، مؤثرترین راهکار برای مقابله با جریان غیرقابل توقف فضای مجازی است.

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه طب سنتی و گیاهان دارویی بر ضرورت سامان‌دهی علمی، مستندسازی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به خدمات حوزه طب ایرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این نشست با حضور نمایندگان تمامی معاونت‌های وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در این جلسات، گزارش‌ها و اقدامات دبیرخانه طب ایرانی جمع‌بندی و مسیر‌های اجرایی برای تصمیم‌گیری، اصلاح روند‌ها و پیگیری اقدامات لازم در سطح ملی بررسی می‌شود.

جعفریان با تأکید بر اینکه بخش‌هایی از طب مکمل در جامعه دارای طرفدار است، افزود: وظیفه ما این است که این حوزه (طب ایرانی) را به شکل قابل اتکا، قابل اعتماد و مبتنی بر شواهد علمی در اختیار مردم قرار دهیم. آن بخش‌هایی که پشتوانه علمی دارند باید نظام‌مند و رسمی ارائه شوند و در مقابل، روش‌های فاقد شواهد کافی، غیر مستند و بعضاً سودجویانه که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست، باید از حوزه سلامت مردم خارج شوند.

مدیریت جریان اطلاعات در طب سنتی و مدرن

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های فضای مجازی تصریح کرد: جریان اطلاعات در فضای مجازی، چه صحیح و چه غلط، قابل توقف نیست و هیچ کشوری قادر به بستن کامل این مسیر نیست؛ بنابراین دو اقدام باید به‌طور هم‌زمان انجام شود که نخست، انتشار اطلاعات صحیح و مستند توسط دفتر طب سنتی، معاونت‌های مربوطه و روابط عمومی وزارت بهداشت و دوم، برخورد قانونی با ادعا‌های نادرست و تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه طب مدرن و سنتی است که از طریق سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا و دیگر مراجع قانونی پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: برای مقابله با موج اطلاعات نادرست، راهکار اصلی ارتقای سواد سلامت مردم است. مردم باید بیاموزند هر خبری در حوزه پزشکی، پیشگیری یا درمان را بدون منبع معتبر نپذیرند و بتوانند صحت مطالب را ارزیابی کنند. این کار یک پروژه بلندمدت است و برنامه‌های متعددی برای آن در دست اجراست.

جعفریان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات فصلی و پیگیری منظم اقدامات، مسیر‌های انحرافی اصلاح و بخش‌های قابل استناد طب ایرانی به‌صورت رسمی و علمی در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.