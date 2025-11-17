میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۲۶
| |
484 بازدید

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که پس از کاهش التهابات تورمی، بازار خودرو وارد دوره‌ای از رکود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، طی روزهای گذشته و همزمان با رشد نرخ ارز، بازار خودرو روند افزایشی را تجربه کرد. با فروکش کردن هیجان‌های ابتدایی و افت نرخ ارز، اکنون حجم معاملات پایین آمده و بازار به وضعیت رکودی پیشین بازگشته است. هرچند تعدادی از مدل‌ها به دلیل عرضه محدود همچنان در سطوح قیمتی بالا قرار دارند، اما خودروهای پرفروش داخلی یا با کاهش جزئی قیمت روبه‌رو شده‌اند یا در محدوده‌ای به‌نسبت ثابت معامله می‌شوند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404

ری‌را در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 44 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 863 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک افت بهای 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 376 میلیون تومان ایستاد.

ساینا GX دوگانه‌سوز رشد بهای 17 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 762 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس ریزش بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 490 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404

چانگان CS35 رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 340 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، هایما 8S رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 730 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا با بهای 2 میلیارد و 400 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد.

اکستریم QX ریزش بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ 6 میلیارد و 310 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، اکستریم TX نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد تا با ارزش چهار میلیارد و 720 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

فیدلیتی الیت (5 نفره) افت بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 550 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، دیگنیتی پرستیژ افت بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 790 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خودرو داخلی خودرو خارجی خودرو مونتاژی خبر فوری خرید خودرو چانگان ساینا
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 21 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 13 آبان 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 شهریور 1404
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۲ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cl0
tabnak.ir/005cl0