قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که پس از کاهش التهابات تورمی، بازار خودرو وارد دوره‌ای از رکود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، طی روزهای گذشته و همزمان با رشد نرخ ارز، بازار خودرو روند افزایشی را تجربه کرد. با فروکش کردن هیجان‌های ابتدایی و افت نرخ ارز، اکنون حجم معاملات پایین آمده و بازار به وضعیت رکودی پیشین بازگشته است. هرچند تعدادی از مدل‌ها به دلیل عرضه محدود همچنان در سطوح قیمتی بالا قرار دارند، اما خودروهای پرفروش داخلی یا با کاهش جزئی قیمت روبه‌رو شده‌اند یا در محدوده‌ای به‌نسبت ثابت معامله می‌شوند.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 44 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 863 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک افت بهای 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 376 میلیون تومان ایستاد.

ساینا GX دوگانه‌سوز رشد بهای 17 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 762 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس ریزش بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 490 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS35 رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 340 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، هایما 8S رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 730 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا با بهای 2 میلیارد و 400 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد.

اکستریم QX ریزش بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ 6 میلیارد و 310 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، اکستریم TX نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد تا با ارزش چهار میلیارد و 720 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

فیدلیتی الیت (5 نفره) افت بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 550 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، دیگنیتی پرستیژ افت بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 790 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.