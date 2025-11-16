واکنش سنتکام به توقیف نفتکش متخلف از سوی ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از الجزیره، فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای مداخله جویانه ادعا کرد: ایران ۲ روز پیش به طور غیرقانونی یک کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف کرد!

بنا بر این گزارش، سنتکام مدعی شد: ورود و توقیف این کشتی توسط نیروهای ایرانی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است! سیاست‌های ایران آزادی دریانوردی را تضعیف می‌کند و ما از تهران می‌خواهیم که مبنای قانونی برای توقیف این کشتی را ارائه دهد.

گفتنی است که رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه ۲ روز پیش صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضائی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری ( Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.

این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که دیروز به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضائی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.