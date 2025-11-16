رئیس‌جمهور ونزوئلا با اشاره به تحرکات نظامی ایالات متحده گفت این کشور قصد بمباران و حمله به ونزوئلا را دارد.

مادورو: آمریکا قصد بمباران ونزوئلا را دارد



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا شامگاه یکشنبه در سخنانی گفت: «دولت ایالات متحده قصد دارد یک ملت مسیحی، ملت ما را بمباران و به آن حمله کند.»

طبق گزارش رسانه وی‌تی‌وی ونزوئلا، رئیس‌جمهور این کشور تاکید کرد: «آیا مردم آمریکا، افغانستان، ویتنام، لیبی یا حتی غزه جدیدی در آمریکای جنوبی می‌خواهند؟!»

مقامات آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که گروه ضربتی ناو هواپیمابر «جرالد فورد» وارد منطقه آمریکای لاتین شده است؛ اقدامی که به‌طور چشمگیری سطح تقابل نظامی با ونزوئلا را افزایش داده است و پنتاگون نیز در بیانیه‌ای مدعی شد که این عملیات با هدف «مختل‌کردن قاچاق مواد مخدر و تضعیف و نابودی سازمان‌های جنایتکار فراملی» انجام می‌شود.

مادورو در ادامه سخنرانی خود تصریح کرد: «ایالات متحده می‌خواهد بر جهان حکومت کند اما میلیون‌ها نفر از مردم خودش را که مسکن، غذا یا امکانات آموزشی ندارند، نادیده می‌گیرد.»

او خطاب به دولت آمریکا گفت: «آنها (مقامات آمریکایی) می‌خواهند دیگران را با سلاح نجات دهند. شما اول خودتان را نجات دهید! ما می‌دانیم با ونزوئلا چه کنیم.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا در پایان خاطر نشان کرد: «برخی می‌خواهند این کشور را به شیاطین تحویل دهند. می‌دانید چه کسانی؟ جناح راست افراطی صهیونیستی.»