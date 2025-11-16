مدال نقره تکواندو به «یلدا» رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال نقره وزن منفی ۷۰ کیلوگرم به یلداولینژاد از ایران رسید.
ولی نژاد در حالی این مسابقه را در دو راند پیاپی واگذار کرد که هر دو راند مسابقه بسیار تماشایی و نزدیک بود.
یلدا ولینژاد راند اول این مسابقه را با نتیجه دو بر صفر عقب بود اما یه ضربه سه امتیازی ولینژاد به مسابقه برگشت.
اوزادا سابریجوانا تکواندوکار ازبکستانی به حملاتش ادامه تا راند اول را ۹ بر ۳ برنده شود.
در راند دوم یلدا ولینژاد سعی کرد مقابل حملات حریف با برنامه مقاومت کند که تا لحظه آخر این راند هم موفق بود و توانست این راند را ۸ بر ۷ برنده شود.
راند سوم این مسابقه حساس تا لحظه آخر به جنگ یلدا ولینژاد با این تکواندوکار ازبک ادامه داشت اما به سود ازبکها تمام شد تا این فینال هم برای نقرهای باشد.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.