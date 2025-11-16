سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، مدال برنز وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به روژان گودرزی از ایران رسید.
روژان گودرزی در حالی این مسابقه را دو بر صفر برنده شد که در راند اول با بازی هوشمندانه خود دو بر صفر به برتری رسید. در راند دوم هم روژان با بازی حساب شده حریفش را با ضرباتی که به سر زد، غافلگیر کرد و هشت بر یک در راند دوم هم برنده شد.
تا لحظاتی دیگر امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولینژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان میروند.
در روز نخست رقابتهای تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.