بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض

سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید

تکواندوکار ایران در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم  بازی‌های کشورهای اسلامی با نتیجه دو بر صفر مقابل تکواندوکار ازبکستانی به برتری رسید و مدال برنز را به دست آورد. 
کد خبر: ۱۳۴۰۵۵۹
| |
312 بازدید
سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در دومین روز رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، مدال برنز وزن منفی ۵۱ کیلوگرم به روژان گودرزی از ایران رسید.

روژان گودرزی در حالی این مسابقه را دو بر صفر برنده شد که در راند اول با بازی هوشمندانه خود دو بر صفر به برتری رسید. در راند دوم هم روژان با بازی حساب شده حریفش را با ضرباتی که به سر زد، غافلگیر کرد و هشت بر یک در راند دوم هم برنده شد. 

تا لحظاتی دیگر  امیررضا صادقیان ،علی اصغر مرادیان و یلدا ولی‌نژاد برای رسیدن به مدال طلا مقابل رقبای خود به میدان می‌روند. 

در روز نخست رقابت‌های تکواندو، ایران صاحب یک مدال طلا و دو برنز شد.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی تکواندو مسابقات بانوان دختر تکواندوکار روژان گودرزی مدال برنز
