آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد خبر داد و گفت: ‌سه بالگرد برای مهار آتش‌سوزی این جنگل‌ها به مرزن‌آباد چالوس اعزام شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۵۵
| |
552 بازدید
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از ساری، شعله‌های سرکش و خشمگین آتش در جنگل‌های سرسبز منطقه الیت بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس، آرامش طبیعت مازندران را در هم شکستند؛ نسیمی که معمولاً بوی خاک خیس و عطر درختان کاج را با خود به همراه می‌آورد، حالا دود و گرما را از دل جنگل‌ها به دامان روستاهای اطراف می‌برد. صدای خش‌خش برگ‌ها و هجوم شعله‌ها، سکوت شب را می‌شکست و نگرانی اهالی را دوچندان کرده بود.

با آغاز حادثه، هشدارها و پیام‌های نگران‌کننده از سوی مردم به مراکز بحران استان رسید. در کمتر از چند دقیقه، تیم‌های زمینی از یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، نیروهای مردمی و اعضای شورا و دهیاران محلی عازم صحنه شدند. آن‌ها با تجهیزات اولیه و شجاعتی مثال‌زدنی، در میان دود و حرارت شدید، تلاش کردند که شعله‌ها را مهار کنند و از گسترش آتش به روستاها و مناطق پرجمعیت جلوگیری کنند.

اما ابعاد حادثه به حدی بود که نیاز به کمک هوایی نیز حس می‌شد. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، شخصاً موضوع را دنبال کرد و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع، سه فروند بالگرد آتش‌نشانی به منطقه اعزام شد. این بالگردها، با ریختن آب و مواد خاموش‌کننده از آسمان، همزمان با تلاش‌های زمینی، خط دفاعی دوم در مقابل شعله‌ها ایجاد کردند و امیدها برای مهار هرچه سریع‌تر آتش را زنده نگه داشتند.

در این میان، تصاویر مردمی که با دستان خالی و شجاعت وصف‌ناشدنی به کمک آمده‌اند، یادآور قدرت همبستگی و مسئولیت‌پذیری مردم در برابر طبیعت است. تلاش‌های شبانه‌روزی، هماهنگی بین تیم‌های زمینی و هوایی، و حمایت‌های مدیریتی، اکنون امیدها را برای مهار کامل حریق افزایش داده و نشان می‌دهد که حتی در دل بحران، همکاری و ایثار می‌تواند شعله‌ها را خاموش کند و آرامش را به جنگل‌های مازندران بازگرداند.

حسینعلی محمدی مدیرکل بحران استانداری مازندران از اعزام تیم‌های زمینی و هوایی برای مهار حریق گسترده در منطقه الیت بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس خبر داد و افزود: شب گذشته آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه الیت بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس رخ داد که بلافاصله تیم‌های عملیات اطفای زمینی از یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، نیروهای مردمی، شوراها و دهیاران منطقه به محل اعزام شدند.  

به گفته او با پیگیری‌های مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و همراهی سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع، سه فروند بالگرد نیز به منطقه اعزام شد تا عملیات اطفای هوایی به‌طور همزمان انجام گیرد.

برچسب ها
مازندران آتش سوزی جنگل آتش سوزی جنگل مرزن آباد چالوس جنگل الیت مهار آتش بالگرد
