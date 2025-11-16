به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از ساری، شعلههای سرکش و خشمگین آتش در جنگلهای سرسبز منطقه الیت بخش مرزنآباد شهرستان چالوس، آرامش طبیعت مازندران را در هم شکستند؛ نسیمی که معمولاً بوی خاک خیس و عطر درختان کاج را با خود به همراه میآورد، حالا دود و گرما را از دل جنگلها به دامان روستاهای اطراف میبرد. صدای خشخش برگها و هجوم شعلهها، سکوت شب را میشکست و نگرانی اهالی را دوچندان کرده بود.
با آغاز حادثه، هشدارها و پیامهای نگرانکننده از سوی مردم به مراکز بحران استان رسید. در کمتر از چند دقیقه، تیمهای زمینی از یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، نیروهای مردمی و اعضای شورا و دهیاران محلی عازم صحنه شدند. آنها با تجهیزات اولیه و شجاعتی مثالزدنی، در میان دود و حرارت شدید، تلاش کردند که شعلهها را مهار کنند و از گسترش آتش به روستاها و مناطق پرجمعیت جلوگیری کنند.
اما ابعاد حادثه به حدی بود که نیاز به کمک هوایی نیز حس میشد. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، شخصاً موضوع را دنبال کرد و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع، سه فروند بالگرد آتشنشانی به منطقه اعزام شد. این بالگردها، با ریختن آب و مواد خاموشکننده از آسمان، همزمان با تلاشهای زمینی، خط دفاعی دوم در مقابل شعلهها ایجاد کردند و امیدها برای مهار هرچه سریعتر آتش را زنده نگه داشتند.
در این میان، تصاویر مردمی که با دستان خالی و شجاعت وصفناشدنی به کمک آمدهاند، یادآور قدرت همبستگی و مسئولیتپذیری مردم در برابر طبیعت است. تلاشهای شبانهروزی، هماهنگی بین تیمهای زمینی و هوایی، و حمایتهای مدیریتی، اکنون امیدها را برای مهار کامل حریق افزایش داده و نشان میدهد که حتی در دل بحران، همکاری و ایثار میتواند شعلهها را خاموش کند و آرامش را به جنگلهای مازندران بازگرداند.
حسینعلی محمدی مدیرکل بحران استانداری مازندران از اعزام تیمهای زمینی و هوایی برای مهار حریق گسترده در منطقه الیت بخش مرزنآباد شهرستان چالوس خبر داد و افزود: شب گذشته آتشسوزی در جنگلهای منطقه الیت بخش مرزنآباد شهرستان چالوس رخ داد که بلافاصله تیمهای عملیات اطفای زمینی از یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، نیروهای مردمی، شوراها و دهیاران منطقه به محل اعزام شدند.
به گفته او با پیگیریهای مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و همراهی سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع، سه فروند بالگرد نیز به منطقه اعزام شد تا عملیات اطفای هوایی بهطور همزمان انجام گیرد.