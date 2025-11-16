«گلودرد تیغی» نشانه چیست؟

به گزارش تابناک، دکتر قباد مرادی - رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در توضیح موضوعی که این روزها با عنوان «کرونا تیغی» در میان مردم مطرح شده است، گفت: مدتی پیش یک مجله علمی گزارشی درباره یکی از زیرسویههای اُمیکرون منتشر کرد که در آن، گلودرد بهعنوان یکی از نشانههای شایع و رایج این سویه مطرح شده بود. بهتدریج این اصطلاح در کشور ما نیز رواج و گسترش زیادی یافت.
وی افزود: در این نوع درگیری با نوعی از کووید-۱۹، گلودرد ممکن است هنگام بلع آب دهان یا نوشیدن مایعات و خوردن غذا، شدت بیشتری داشته باشد و نسبت به سایر علائم آزاردهندهتر احساس شود. با این حال، این موضوع به معنای بروز پدیدهای عجیب یا نگرانکننده نیست و برخی تصاویری که در فضای مجازی منتشر میشود با واقعیت این زیر سویه چندان مطابقت ندارد.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه اصطلاح «گلودرد تیغی» این روزها بههیچوجه نشاندهنده سویهای با شدت بیشتر یا خطر بالاتر نیست، تصریح کرد: در درگیری با این زیرسویه تاکنون شواهدی مبنی بر افزایش مرگومیر یا بستری نسبت به سویههای پیشین وجود ندارد. البته در افراد دارای بیماری زمینهای و بویژه سالمندان، ممکن است دستگاه تنفسی درگیر شود، اما این وضعیت در حال حاضر و در این زیر سویه تفاوت زیادی با سویههایی که اندمیک یا معمول و بومی شدهاند، ندارد.
مرادی ادامه داد: در کنار این علامت در این زیر سویه، همچنان علائم عمومی مشابه سرماخوردگی از جمله آبریزش بینی، سردرد و بدندرد نیز مشاهده میشود. همانطور که میدانیم، کرونا اکنون در کشور ما به یک بیماری بومی تبدیل شده و شباهت زیادی به سرماخوردگی فصلی دارد؛ بهگونهای که ممکن است افراد در طول سال یک یا چند بار مبتلا شوند.
وی با تأکید بر اینکه تغییرات ژنتیکی خفیف در ویروس ممکن است موجب تفاوتهای جزئی در بروز علائم شود، گفت: در این زیرسویه نیز تنها تفاوت عمدهاش نسبت به سویه های در گردش، شدت بیشتر گلودرد است و سایر نشانهها تغییر قابلتوجهی نداشتهاند.
مرادی خاطرنشان کرد: نباید به نگرانی بیش از حد معمول درباره گلودرد تیغی پرداخت و مردم صرفا باید نکات بهداشتی و مراقبتی در مورد آداب تنفسی را رعایت کنند؛ چرا که این زیرسویه تاکنون نشانهای از شدت بالاتر بیماری نسبت به گذشته نشان نداده است.
مرادی با اشاره به روند افزایشی موارد بیماریهای تنفسی در آنفلوانزا گفت: رصد آنفلوآنزا در کشور نشان می دهد که میزان ابتلا به آنفلوآنزا رو به افزایش است و افراد در معرض خطر باید بیشتر مراقب باشند. سالمندان و افرادی که بیماری زمینهای دارند، بهتر است اصول بهداشتی را با دقت رعایت کرده و تا حد امکان از حضور در تجمعات پرهیز کنند. در صورت ضرورت حضور، استفاده از ماسک و شستوشوی کامل دست و صورت توصیه میشود.
وی افزود: افرادی که علائم تنفسی دارند، تا زمان بهبود کامل از رفتن به محل کار خودداری کرده و در صورت خروج از منزل نیز حتما از ماسک استفاده کنند.
مرادی درباره نوع شایع آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین زیرسویه در گردش در کشور ما، H۳N۲ است.
او در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تزریق واکسن کرونا در برابر موارد اخیر گلودرد و علائم مشابه گفت: در خصوص این زیرسویه جدید که سابقه شناسایی آن کمتر از دو ماه است، بعید بهنظر میرسد واکسن اختصاصی در دسترس باشد؛ بااینحال، همانند توصیههای سالانه درباره آنفلوآنزا، بسیاری از کشورها به تزریق سالیانه واکسن کرونا توصیه می کنند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت افزود: در برخی کشورها همچنان تزریق سالانه واکسن کووید برای افراد در معرض خطر توصیه میشود، اما استقبال از این موضوع در بسیاری نقاط جهان چندان زیاد نیست.