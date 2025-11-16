تفاهم نامه مشترک بانک دی و منطقه آزاد کیش برای توسعه خدمات مالی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک دی، در مراسم رونمایی دیبا کارت اعتباری کیش، برات کریمی مدیرعامل بانک دی در سخنانی مفصل با اشاره به دستاوردهای ماههای اخیر بانک گفت: «بانک دی در ۹ ماه گذشته مسیر تحولی بزرگی را طی کرده است. افزایش ۳۷ واحد درصدی کفایت سرمایه، رشد قابل توجه منابع، بهبود کیفیت داراییها و تثبیت انضباط مالی نشان میدهد که بانک دی دوباره به جایگاه واقعی خود در نظام بانکی نزدیک میشود. در کنار این دستاوردها افزایش سرمایه بانک دی که در آینده نزدیک انجام میشود، پازل موفقیت بانک دی را تکمیل خواهد کرد.»
او همچنین با اشاره به حضور مدیران عالی بانک در این مراسم افزود: «امروز در کنار من، اعضای هیأتمدیره و تعدادی از مدیران ارشد بانک، نشاندهنده اهمیت راهبردی این طرح و توجه بانک دی به توسعه فعالیتها در مناطق آزاد، بهویژه جزیره کیش است.»
کریمی با اشاره به برنامههای توسعهای بانک ادامه داد: «بانک دی وارد دورهای شده که حضور در مناطق آزاد را یک رکن مهم توسعه خود میداند. کیش بهواسطه پتانسیل بزرگ گردشگری، تجارت و جریان مالی بینالمللی، یکی از بهترین نقاط برای آغاز این مسیر است. خدمت جدیدی که امروز معرفی میکنیم، نخستین گام ما برای ارائه تجربهای سادهتر، امنتر و مدرنتر برای گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره است. این خدمت مقدمهای برای مجموعهای از طرحها و محصولات جدید بانک دی در حوزه گردشگری، تجارت و بانکداری دیجیتال خواهد بود.»
برات کریمی در بخشی از سخنانش با تأکید بر هویت ویژه بانک دی، جامعه هدف اصلی این بانک راخانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ ایثارگران دانست. او گفت بانک دی تنها یک بنگاه مالی نیست، بلکه نهادی است که ریشههایش در فداکاری، ازخودگذشتگی و سرمایه اخلاقی نسل ایثارگر شکل گرفته است. کریمی تأکید کرد هر خدمتی که در بانک دی طراحی و اجرا میشود از توسعه محصولات مالی تا ورود به پروژههای ملی پاسخی است به اعتماد همین خانوادهها و تمام مردم شریف ایران که سرمایه اصلی بانک به شمار میآیند.
در ادامه، محمدجعفر کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با بیان ظرفیتهای رو به رشد این جزیره گفت: «کیش امروز در آستانه تبدیلشدن به یکی از مناطق مهم گردشگری منطقه است. افزایش پروازهای بینالمللی از کشورهای همسایه، توسعه زیرساختهای هتلینگ و گردشگری، و ظرفیت بالای تجارت و خدمات، جزیره را به یکی از استراتژیکترین مقاصد اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
ارائه ابزارهای مالی نوآورانه توسط بانک دی، میتواند نقش مهمی در تسهیل گردشگری، حمایت از کسبوکارها و مدیریت جریان مالی گردشگران ایفا کند. رویکرد خلاق و چابک بانک دی برای ما ارزشمند و قابل اتکاست.»
کبیری افزود: «هر خدمتی که تجربه گردشگر را آسانتر کند و رفتوآمد مالی او را تسهیل کند، یک گام بهسوی توسعه پایدار جزیره است. مشارکت ما با بانک دی، گامی بلند در مسیر ارتقای زیرساختهای خدماتی و مالی کیش خواهد بود.»
در بخش دیگری از مراسم، علیرضا سمیعی مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی، به فرایند شکلگیری این طرح اشاره کرد و گفت: «این خدمت حاصل همکاری منسجم میان بانک دی، منطقه آزاد کیش و شرکت توسعه و رونق پایدار کیش است. هدف ما طراحی محصولی بود که رفتار مالی گردشگران، نظام پرداخت محلی و نیازهای کسبوکارهای جزیره را بهطور همزمان پوشش دهد. این خدمت، تجربه مالی گردشگران را از ورود به جزیره تا زمان خروج، ساده و دیجیتال خواهد کرد.»
سمیعی ادامه داد: «کیش بستر ایدهآلی برای اجرای پایلوت این طرح است و ما از دیماه، ارائه عمومی این محصول را آغاز میکنیم. این پروژه، پایهای برای گسترش خدمات نوین بانک دی در سایر مناطق آزاد کشور خواهد بود.»
در آغاز مراسم نیز ، سینا عباسی مدیرعامل شرکت توسعه و رونق کیش، با خوشآمدگویی به مهمانان، بر اهمیت نقش بانکها در توسعه اقتصادی جزیره تأکید کرد و گفت: «کیش برای رشد گردشگری و تجارت نیازمند ابزارهای مالی مدرن و تسهیلگر است. ورود بانک دی با نگاه نوآورانه، میتواند حلقهای گمشده در زنجیره خدمات گردشگری را تکمیل کند. ما از هر اقدامی که منجر به توسعه تجربه گردشگری و حمایت از کسبوکارهای محلی شود، استقبال میکنیم.»
همچنین رحمان ساداتنجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در سخنانی به اهمیت نقش بخش خصوصی در رونق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: «کیش با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی اداره میشود و هر نوآوری مالی که گردشگر را ترغیب به حضور بیشتر در جزیره کند، مستقیماً به نفع اقتصاد محلی است. خدمت جدید بانک دی، علاوه بر کمک به گردشگران، میتواند بخشی از نیاز مالی بازار و اصناف را نیز پوشش دهد و حتی در مدیریت بخشی از خروج ارز از کشور مؤثر باشد.»
در پایان مراسم، تفاهمنامه همکاری سهجانبه امضا و این خدمت جدید بهطور رسمی رونمایی شد.
شایان ذکر است؛ «دیباکیشدی» کارت اعتباری جدید بانک دی ویژه مسافران ورودی به جزیره کیش است که امکان دریافت تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار فوری را برای استفاده در خرید، خدمات گردشگری، تفریحی و مراکز تجاری جزیره فراهم میکند. این کارت پس از احراز هویت مسافران در ورودی جزیره صادر میشود و پرداختهای روزمره آنها را بدون نیاز به حمل پول نقد مدیریت میکند. «دیباکیشدی» با هدف یکپارچهسازی تجربه مالی گردشگران، افزایش سهولت پرداخت و تقویت زیرساختهای مالی کیش طراحی شده و بهطور کامل از شبکه پذیرندگان و خدمات دیجیتال بانک دی پشتیبانی میکند. شایان ذکر است این خدمت نخستین محصول مشترک بانک دی و منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری مالی است.