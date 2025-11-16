میلی صفحه خبر لوگو بالا
ازدواج و بارداری پرستاران در این بیمارستان‌ها قدغن شد!

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با انتقاد از گرفتن تعهد برای محدود کردن ازدواج و فرزندآوری پرستاران در بیمارستان های خصوصی، خواستار برخورد با این رفتارهای نادرست شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۴۳
| |
1314 بازدید
ازدواج و بارداری پرستاران در این بیمارستان‌ها قدغن شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره گرفتن تعهد از پرستاران در مراکز درمانی خصوصی برای محدود کردن ازدواج یا فرزندآوری، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که در برخی مراکز خصوصی از پرستاران تعهد گرفته می‌شود تا ازدواج نکنند یا فرزندآوری نداشته باشند و این رفتار‌ها غیرقانونی و غیراخلاقی است و باید با آن برخورد شود؛ پرستاران نیز مانند سایر کارکنان حق دارند از مزایای قانونی و اجتماعی خود استفاده کنند و ما چنین رفتار‌های ناشایستی را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کنیم.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد پرستاران کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و اغلب آنها در سن باروری هستند و این افراد حق دارند ازدواج کنند، مادر شوند و از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند.

نجاتیان یادآور شد: مشکل اصلی این است که زمانی که پرستاران از مرخصی زایمان یا سایر مزایای قانونی استفاده می‌کنند، نیروی جایگزین برای آنها وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود فشار کاری زیادی بر سایر پرستاران وارد شود و در برخی بیمارستان‌ها حتی تا ۳۰ درصد نیرو‌ها همزمان در حال استفاده از مرخصی زایمان هستند و این کمبود، وضعیت را دشوارتر می‌کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: پرستاران باردار به دلیل ماهیت پرخطر محیط‌های درمانی مانند بخش‌های ICU، اتاق عمل یا بخش‌های دارای اشعه و عفونت، معمولاً از محیط‌های بالینی دور و به بخش‌های اداری منتقل می‌شوند و این جابه‌جایی‌ها طبیعی است، اما در نبود نیروی جایگزین، فشار مضاعفی بر سیستم درمان وارد می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت باید سازوکاری طراحی کند تا در صورت استفاده پرستار از مرخصی زایمان، امکان جذب نیروی جایگزین به‌صورت موقت فراهم شود، زیرا نبود حتی یک پرستار در محیط‌های درمانی می‌تواند فشار زیادی به سایر همکاران وارد کند.

