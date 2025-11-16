زمان شستن شلوار جین و نحوه شستشو

برای اینکه بتوانید طول عمر شلوار جین خود را بیشتر کنید باید روش درست شستن شلوار جین و خشک کردن آن را به خوبی بدانید.

شلوار جین بسیار محبوب است و بخش مهمی از کمد لباس همه افراد را شامل می‌شود، آن‌ها راحت و چند منظوره هستند و می‌توانید با پیراهن و ژاکت بپوشید و یا به طور تصادفی با تی شرت پوشیده شوند.

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ بیشتر شلوار‌های جین در درجه اول از پنبه ساخته می‌شوند، تا دوام داشته باشند و مدت زیادی با دقت و نگهداری مناسب، قابل استفاده خواهند ماند. یادگیری اصول اولیه نحوه شستن شلوار جین به حفظ و ماندگاری آن‌ها برای مدت‌ها کمک می‌کند.

روش‌های شستشو و تمیز کردن شلوار جین تان با ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی خود را برای دور ملایم یا حساس تنظیم کنید

برای اینکه شلوار جین خود را همان طور که خریداری کرده‌اید نگاه دارید، آن را درون کیسه‌ی پلاستیکی بگذارید، که باعث کاهش فرسودگی و پارگی شلوارتان می‌شود و اجازه می‌دهد رنگ‌ها و طراحی دست نخورده باقی بمانند و شلوار آسیب نبیند.

استفاده از یک پاک کننده مناسب

وقتی شلوار جین خود را می‌شویید، از یک پاک کننده دوست دار محیط زیست استفاده کنید.



استفاده از سفیدکننده ممنوع

هرگز از مواد شوینده حاوی سفید کننده قوی استفاده نکنید.



شستن شلوار جین به تنهایی یا با لباس‌های مشابه

شلوار جین خود را بیرون بیاورید. شستن شلوار جین موجب سایش بافت آن می‌شود، نه تنها مالش لباس‌ها به همدیگر، بلکه مواد شوینده به همراه زیپ‌ها و دکمه‌ها نیز می‌توانند به رنگ و بافت پارچه آسیب بزنند.

شلوار جین خود را در ماشین لباس شویی با شلوار جین یا لباس‌های مشابه قرار دهید.



شستشوی شلوار جین با آب گرم ممنوع

ماشین لباسشویی را با آب سرد پر کنید و هرگز شلوار جین را در آب گرم نشویید. آب ولرم نیز می‌تواند هنگام شستن شلوار جین مورد استفاده قرار گیرد.

آب داغ می‌تواند باعث کم رنگ شدن شلوار جین، به ویژه شلوار جین تیره‌تر شود، همچنین آب داغ باعث آب رفتن و کوچک شدن شلوارتان خواهد شد.

نرم کننده ملایم

اگر می‌خواهید شلوار جین تان کمی نرم‌تر شود، از نرم کننده ملایم پارچه استفاده کنید.



شستشوی شلوار لی با لباس‌های دیگر

یکی از فاکتور‌های مهم در هنگام شستن شلوار جین، رنگ پس دادن است، پس مراقب سایر لباس هایتان هم باشید. شستن اغلب می‌تواند باعث شود شلوار جین رنگ خود را از دست بدهد یا به مرور زمان از بین برود.

اگر شلوار جین خود را با شلوار مشابه یا لباس‌های رنگ روشن‌تر بشویید هر چیزی در شستشوی شما می‌تواند رنگ بگیرد. باید تمام شلوار جین‌های خود را جداگانه بشوئید.

توجه به برچسب روی شلوار هنگام شستشو



برچسب روی شلوار جین خود را بخوانید تا ببینید آیا نکته‌ای در مورد شستشوی آن وجود دارد که لازم باشد بدانید یا خیر.

بعضی شلوار جین‌ها بار اول باید به تنهایی و یا به ندرت شسته شوند، پس دقت کنید که دستورالعمل‌های مراقبتی توصیه شده را دنبال کنید.

شستن آن‌ها به سمت رو

قبل از قرار دادن شلوار‌ها داخل لباس شویی برای کاهش احتمال از بین رفتن رنگ لباس‌ها بر اثر شست و شو، آن‌ها را برعکس کنید و بهتر است شلوار‌ها تا زمان خارج کردن از خشک کن برعکس بمانند.

همچنین باید تمامی زیپ‌ها و دکمه‌های شلوار‌ها را ببندید.



آن را روی بند خشک کنید

از خشک کردن شلوار خود برای جلوگیری از آب رفتن و از دست دادن رنگ پارچه در درون خشک کن لباسشویی خودداری کنید.

اگر می‌خواهید شلوار جین تان را خشک کنید، آن‌ها را در یک دور حساس با حرارت کم در ماشین لباسشویی قرار دهید.

آن‌ها را مرطوب بیرون بیاورید و اجازه دهید تا روی یک قفسه یا بند کاملا خشک شوند.

قبل از اینکه شلوار را روی بند بگذارید، لباس را بکشید تا از چروک شدن آن جلوگیری کنید.

شلوار جین خود را یک بار در سطح زانو جمع کنید و آن‌ها را بر روی یک طناب یا گیره لباس آویزان کنید، تا خشک شود.

آویزان کردن در آفتاب

بعد از تمام شدن شست و شو، برای خشک کردن شلوار جین آن را در سایه و در هوای آزاد آویزان کنید و شلوار را در آفتاب خشک نکنید.

شلوار جین خود را در لباس شویی و یا وان حمام بشوئید.



شستشو با دست می‌تواند رنگ‌ها را حفظ کند و سایش حاصل از شستشوی ماشین را تا حد زیادی کاهش دهد.

یک وان را با مقداری آب سرد یا ولرم پر کنید و با یک پاک کننده ملایم مخلوط کنید، اجازه دهید تا حدود ده دقیقه خیس بخورند، زیر آب بگیرید، تا آبکشی کنید و بعد، صبر کنید تا خشک شود.



در کل، فقط در صورت لزوم شلوار جین خود را بشویید. بسیاری از مردم، از جمله مدیر عامل " لوی استراوس " و " تامی فلو، توصیه می‌کنند که فقط چند بار در سال شلوار جین خود را بشویید. شستشو می‌تواند باعث سایش غیر ضروری لباس‌های جین شود. چندبار پوشیدن لباس‌های جین، آنها را به اندازه کافی کثیف نمیکند تا با هر لباسی که می‌پوشید، بشویید.



بسیاری از شلوار‌های جین طراحی شده گران، جین خام هستند، به این معنی که از قبل شسته نشده و به رنگ نیلی روشن در نیامده است. پوشیدن جین خام کمک می‌کند تا با بدن شما مطابقت داشته باشد و کمی کم رنگ‌تر شود و حتی بافت آن بهتر می‌شود و اصطلاحا فیت تنتان خواهد شد.

شلوار جینی که توسط تولید کننده شسته شده یا سنگشور شده باشد، می‌تواند با هر وسیله‌ای شسته شود.

جین را هر ۲ تا ۶ ماه بشویید، بسته به میزان پوشیدن، نوع شلوار و ترجیحات شخصی؛ برنامه شستشو جین به کاربرد آن‌ها بستگی دارد.

زمانی که شلوار جین را در بیرون از خانه استفاده می‌کنید، به طور متفاوتی نسبت به شلوار جینی برای یک شب می‌پوشید، نگهداری می‌شود.

اتوی مستقیم شلوار جین

از بخار برای اتو کردن شلوار جین استفاده کنید و اتوی را مستقیم روی شلوار جین قرار ندهید.

تمیز کردن لکه‌های نقطه‌ای شلوار جین

از آب و یک تکه پارچه برای برداشتن هر گونه لکه روی شلوار جین به جای انداختن آن‌ها در ماشین لباس شویی استفاده کنید.

در استفاده از هر نوع صابون برای تمیز کردن لکه مراقب باشید.



از بین بردن بوی بد شلوار جین

یکی از دلایل اصلی بو دادن شلوار بوی باکتری‌هایی است که به هنگام سایش از بدن ما به مواد منتقل می‌شوند. این باکتری‌ها باعث بو می‌شوند.

برای طولانی‌تر شدن عمر شلوار جین تان، آن را منجمد کنید. یک ترفند برای طولانی کردن عمر شلوار جین تان در بین شستشو‌ها منجمد کردن آنهاست، به خصوص هنگامی که بو می‌دهند. منجمد کردن شلوار جین می‌تواند درصد زیادی از این باکتری‌ها را بکشد و به کاهش بو‌ها کمک کند.

می‌توانید شلوار جین را بدون محافظ در فریزر بگذارید. با این حال، این کار باعث انتقال چیز‌هایی از فریزر به شلوار شما می‌شود پس یک کیف پارچه‌ای را امتحان کنید، یا هر کیسه که تنفس می‌کند (برخلاف کیسه‌های پلاستیکی).

قبل از پوشیدن اجازه دهید شلوار جین گرم شود و یخ زدایی کنید.

اگر اغلب سعی دارید شلوار جین خود را نشویید، اما بو می‌دهند، سعی کنید آن‌ها را روی بند یا آویز لباس در بیرون و هوای آزاد به مدت حداقل ۲۴ ساعت قرار دهید.

همچنین می‌توانید از اسپری پارچه‌های ابریشمی بر روی شلوار جین خود برای از بین بردن هر نوع بو استفاده کنید.

زمان شستن شلوار جین

وقت شستن شلوار جین را بدانید. یکی دو بار پوشیدن آن‌ها به این معنی نیست که وقت آن است که آن‌ها را با بقیه لباس‌ها در سبد بگذارید. شلوار جین داری طول عمر بسیار متفاوتی است.

منتظر شوید تا شلوارتان که از وسط آویزان شده، زانو بیاندازد یا چین‌هایی در پشت زانو ایجاد شود. این جزئیات به معنای زمان شستن شلوار جین تان است.

شستن شلوار جین نو برای تنظیم رنگ

پر کردن آب در یک سطل.

یک قاشق چایخوری نمک را در آن بریزید و شلوار جدیدتان را در آن خیس کنید.

شلوار جین را بردارید و در ماشین لباس شویی یا با دست بشویید.

پارچه را مالش ندهید وگرنه شل می‌شود.

از پاک کننده رخت شویی یا پاک کننده معمولی برای شستن شلوار استفاده کنید.

در آب آبکشی کنید تا حباب‌های آن کاهش یابد.

در صورت نیاز می‌توانید خشک کنید و یا به طور مستقیم آن را در زیر سایه قرار دهید.

دقت کنید که شلوار جین را خشک کنید. بعد از آن که جین خشک می‌شود، آن را سفت می‌کند و به درستی چین می‌دهد، در غیر اینصورت به مرور از ریخت می‌افتد.

بدون آسیب دیدن پارچه، از شلوار جین شسته شده استفاده کنید.

چرا جین را در محلول نمک شستشو دهید؟

شستن شلوار جین جدید با آب نمک بهترین روش برای تنظیم رنگ و جلوگیری از از بین رفتن رنگ است. نمک، غذا و لکه‌های گل را می‌زداید. نیازی نیست برای تمیز کردن لکه‌ها از پارچه، شلوار جین را پاک کنید.

همیشه جین را از داخل بشویید (پشت و رو کنید). این کار باعث محافظت از شلوار جین می‌شود.

اگر مقدار نمک را در محلول صابون بیفزایید، رنگ پارچه تغییر نخواهد کرد. این کار مانع از جذب رنگ شلوار جین می‌شود؛ بنابراین نمک اضافه کنید تا از رنگ دادن به سایر لباس‌ها جلوگیری کنید.

شستن یک شلوار جین جدید با سرکه و نمک

اضافه کردن سرکه سفید و کمی نمک هم، برای شستن یک شلوار جین جدید عالی است رنگ محو نمی‌شود و سرکه مانع سست شدن و شلی آن می‌شود.

هرگز از سفید کننده استفاده نکنید، مگر اینکه بخواهید شلوار جین را محو کنید یا می‌خواهید در خانه شستشوی سنگ را امتحان کنید. سفید کننده رنگ را از بین می‌برد و پارچه را به مرور فرسوده و پاره می‌کند.