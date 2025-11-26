En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 55
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۰۵۳۷
کد خبر:۱۳۴۰۵۳۷
467 بازدید
ریتم؛

گل من ؛ علیرضا افتخاری

گل من قطعه‌ای از علیرضا افتخاری بر اثر شعری از بیژن ترقی است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران علیرضا افتخاری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟