بالاخره طلا بخریم یا دست نگه داریم؟!

جدیدترین قیمت طلا و سکه در ۲۵ آبان ۱۴۰۴؛ سکه امامی در کانال ۱۱۵ میلیون، طلا ۱۸ عیار بالای ۱۱ میلیون. دلیل ریزش قیمتها چیست و آیا الان زمان خرید است؟ تحلیل کوتاه و کاربردی بازار.
به گزارش تابناک بازار طلا و سکه در ۲۵ آبانماه ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز شد که تعطیلی بازارهای جهانی طلا، کاهش جزئی نرخ دلار، و تداوم فشارهای انتظاراتی باعث شکلگیری یک رفتار دوگانه در طلا و سکه شد؛ به این معنا که قیمت طلا نوسان محدود داشت، اما سکه با افت قابلتوجه و کاهش حباب روبهرو شد.
با اینکه معاملهگران خرد انتظار افت بیشتر داشتند، اما فعالان حرفهای تاکید میکنند که سطح فعلی بازار، ناحیهای است که معمولاً در آن فروشندگان کمتر میشوند و خریداران محتاط وارد میشوند. یعنی بازار در «کف حمایتی کوتاهمدت» قرار گرفته است.
این گزارش با بررسی قیمتها، رفتار معاملهگران، نبض دلار، و تحلیل روانی بازار، یک تصویر واقعی از امروز میدهد و سپس بررسی میکند:
فردا و هفته آینده چه میشود؟ بخریم یا بفروشیم؟
طبق دادههای تسنیم:
طلای ۱۸عیار: ۱۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
طلای ۲۴عیار: ۱۴,۹۶۸,۰۰۰ تومان
طلای دستدوم: ۱۱,۰۷۶,۰۰۰ تومان
هر مثقال طلا: ۴۸,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اونس جهانی: ۴۰۸۴ دلار
در گزارش خبرآنلاین، قیمتهای لحظهای کمی متفاوت است و نشان میدهد:
طلای ۱۸عیار: ۱۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان
طلای ۲۴عیار: ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ تومان
مثقال طلا: ۴۸,۶۴۳,۰۰۰ تومان
نکته مهم این است که علیرغم تعطیلی بازارهای جهانی، طلا در بازار داخلی افزایش جزئی داشته است. این اتفاق معمولاً یک نشانه دارد:
دلار داخلی نقش اصلی افزایش امروز را بازی کرده است، نه اونس جهانی.
از طرف دیگر، شکاف میان قیمتهای تسنیم و خبرآنلاین نشان میدهد بازار در حالت «چانهزنی» است و هنوز به سمت یک کف یا سقف قطعی حرکت نکرده.
بر اساس دادههای دو منبع رسمی:
سکه امامی: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سکه طرح قدیم: ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیمسکه: ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ربع سکه: ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سکه گرمی: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سکه امامی: ۱۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
سکه بهار آزادی: ۱۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
نیمسکه: ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ربعسکه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سکهگرمی: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سکه ۲ تا ۳ میلیون تومان در ۲۴ ساعت گذشته افت کرده.
حباب سکه به شدت کاهش یافته و این نشان میدهد فشار فروش در ربعسکه و نیمسکه بیشتر بوده.
پیام کلیدی بازار:
بازار سکه «پیشخور» کاهش دلار را انجام داده و سطح فعلی فرصت ورود خریداران کمریسک محسوب میشود، اما نه برای سودگیری کوتاهمدت.
طبق گزارش تجارتنیوز:
دلار نیمه کانال ۱۱۲ هزار تومان معامله میشود.
قیمت دلار توافقی امروز ۷۳,۵۱۶ تومان اعلام شده.
حواله دلار در مرکز مبادله: ۷۱,۳۷۵ تومان
هر زمان دلار کفسازی کند یا وارد یک ناحیه حمایتی شود:
طلا نوسان آرام میگیرد
سکه ریزش میکند
حباب کوچک میشود
این دقیقاً همان سناریوی امروز است. معاملهگران دلار معتقدند که کف ۱۱۲ هزار، سطحی است که بازار به سختی از آن پایینتر میرود، مگر با یک خبر سیاسی قوی.
اونس جهانی تعطیل بود و معاملهگران از نبود پشتوانه جهانی استفاده کردند تا سکه را پایین بیاورند.
وقتی دلار کمی آرام میگیرد، اولین قربانی، سکه امامی است.
روزهای تعطیل جهانی همیشه باعث میشود:
خریداران قدرتمند وارد نشوند
فروشندگانِ مضطرب بازار را پایین بکشند
سکه طی هفته گذشته رشد زیادی داشت. بازار نیاز به نفسگیری داشت.
اگر دلار بالای ۱۱۲ تثبیت شود:
طلا ۱۸عیار تا ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار میرود
سکه امامی تا ۱۱۸ میلیون بازمیگردد
حباب کمی بزرگ میشود ولی به محدوده خطر نمیرسد
سکه بین ۱۱۵ تا ۱۱۷ میلیون نوسان میکند
طلا در بازه ۱۱ میلیون تا ۱۱.۲ میلیون میچرخد
فقط با دو شرط:
۱) دلار زیر ۱۱۱ برود
۲) اتفاق سیاسی مثبت رخ دهد
در این حالت:
سکه به ۱۱۴ میلیون میرسد
طلا به ۱۰.۹ میلیون
اما این سناریو ضعیفتر است.
سیگنالهای موجود نشان میدهد دلار:
در بازه ۱۱۱ تا ۱۱۴ هزار تومان نوسان خواهد داشت
شوک افزایشی بزرگ فعلاً محتمل نیست
عرضه بازارساز در سقفها فعال میشود
با اونس جهانی ۴۰۰۰ دلاری، طلا داخلی از سمت دلار کنترل میشود و احتمال جهش شدید پایین است.
کارشناسان دو نکته مهم را مطرح میکنند:
حباب سکه در آبان بیش از حد بزرگ شده بود
کاهش فعلی حباب طبیعی و سالم است
سکه برای جهش دوباره به یک محرک قوی نیاز دارد
طلا در ایران دارایی محافظتی است و اگر با دید بیش از ۶ ماه نگاه کنید:
قیمت فعلی مناسب است
ریسک کاهش زیاد ندارد
حتی با دلار ثابت، طلا رشد خواهد داشت
چون بازار جهانی تعطیل است و دلار هم در کف نوسان قرار دارد.
صبر برای روشنشدن رفتار دلار تا انتهای هفته.
پاسخ بستگی به نوع سکه دارد:
چون:
حباب در محدوده منطقی قرار گرفته
بازار اصلاح کرده
فروشندهها کمتر شدهاند
به دلیل:
حباب بالا
نوسان شدید
فشار فروش در بازار خرد
کسانی که سکه با قیمت بالا خریدهاند و نمیخواهند ریسک کنند
کسانی که نقدینگی لازم دارند
افراد کوتاهمدتی که با سود اندک خارج میشوند
چون بازار ظرفیت برگشت دارد.
طلا امروز نوسان محدود داشت
سکه فشار فروش را تحمل کرد
بازار تحت تأثیر دلار است، نه اونس جهانی
احتمال بازگشت آرام در روزهای آینده بیشتر از ریزش مجدد است
برآیند نهایی:
بازار در «کف حمایتی موقت» قرار دارد و ورود با مدیریت ریسک منطقی است.