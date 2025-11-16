سقوط اسرائیل؛ پروژه جدید هاروارد

یک رسانه اسرائیلی فاش کرد دانشگاه هاروارد آرشیوی سری از اسناد و مدارک مرتبط با اسرائیل جمع‌آوری کرده که در صورت سقوط این رژیم آثار فرهنگی مرتبط با آن حفظ شود.

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» در گزارشی مطول که روز شنبه آن را منتشر نمود، فاش کرد دانشگاه هاروارد در یک سایت مخفی خود، مجموعه‌ای عظیم از اسناد موسوم به «اسرائیلیانا» نگهداری می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این گزارش، این آرشیو شامل تقریبا یک میلیون آیتم است که طیف گسترده‌ای از اطلاعات را در بر می‌گیرد؛ از کتاب‌ها و نشریات عمومی گرفته تا ضبط‌های رادیویی و تلویزیونی و مدارک مرتبط با فرهنگ شهرک‌نشینان اسرائیلی.

هاآرتص می‌گوید «چارلز برلین» بنیان‌گذار این پروژه بوده و بیش از نیم قرن عمر خود را صرف جمع‌آوری این مجموعه کرده است.

بر اساس این گزارش، انگیزه او نه فقط پژوهشی، بلکه ایجاد یک «پشتیبان اضطراری» برای اسرائیل بوده است. به گفته مسئولان دانشگاه، هدف از نگهداری این آرشیو ایجاد یک «پشتیبان فرهنگی» است تا در صورت وقوع «تغییرات بنیادین» یا «فروپاشی اسرائیل»، بخش مهمی از آثار این رژیم محفوظ بماند.