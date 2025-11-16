به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی» ظهر روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع » که در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شده است، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی اظهار کرد : سیاست ما کاملاً روشن است ، ما همچنان پیگیر دیپلماسی و طرفدار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مسائل هستیم البته در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی کوتاه نخواهیم آمد و این امر را در مقاطع مختلف از جمله در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان دادیم.

سیاست ما نه گفتن به سلطه و آری گفتن به دیپلماسی و گفت‌وگوست

وی ادامه داد : سیاست ما مقاومت در برابر سلطه طلبی و نه گفتن به سلطه و آری گفتن به دیپلماسی و گفت‌وگوست.

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با صحبت‌های صبح امروزش در مورد مذاکره خاطر نشان کرد : همانطور که پیش از این نیز گفته‌ایم ایران همواره طرفدار دیپلماسی و مذاکره است؛ مذاکره‌ای شرافتمندانه، منصفانه و بر اساس پیشبرد منافع متقابل.

رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست

عراقچی ادامه داد: ولی رویکرد فعلی مقامات آمریکایی حاکی از مذاکرات برابر و منصفانه برای رسیدن به منافع متقابل نیست و آنچه که می‌بینیم در حقیقت تلاش برای دیکته کردن خواسته‌های حداکثری و زیاده خواهانه است و ما در برابر این نوع سیاست و خواسته‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو نمی‌بینیم ما در حقیقت مذاکره‌ای که برای دیکته کردن باشد را قبول نمی‌کنیم.

وزیر خارجه همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع » گفت: این کنفرانس یکی از جلسات فرعی مجمع گفت‌وگوی تهران است. حدود ۶۰ مهمان خارجی و همچنین هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مقیم تهران و همچنین تعدادی از کارشناسان داخلی. در این نشست حضور دارند. بحث‌های خوبی در ارتباط با موضوع حقوق بین‌الملل و تهاجمی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با نقض حقوق بین الملل انجام داد، مطرح شد.

عراقچی ادامه داد: واقعیت این است که سیاست‌های آمریکا با حمایت برخی از کشورهای غربی در عرصه بین‌الملل باعث شده که روابط بین‌الملل به قبل از تشکیل سازمان ملل و حقوق بین‌الملل بازگردد. این وضعیت باعث می‌شود که همه کشورها به این سمت بروند که بدون اتکا به حقوق بین‌الملل قوی شوند و از خود دفاع کنند، این موضوع قطعاً باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود و جامعه بین‌المللی باید در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کند.



روابط و گفت‌وگوهای ما با آژانس جریان دارد

وزیر امور خارجه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «امروز بر اساس اخبار منتشر شده وزیر خارجه مصر با شما و آقای گروسی رایزنی و گفت‌وگو داشته است آیا قرار است ما شاهد آغاز دور جدیدی از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میانجیگری مصر باشیم» گفت: کشورهای مختلف، به ویژه در منطقه، خواهان ایجاد صلح و برقراری آرامش و جلوگیری از افزایش تنش هستند و در این راستا با ما تماس می‌گیرند. ما نیز مشورت‌ها و رایزنی‌های خود را به‌طور مستمر انجام می‌دهیم.



وی ادامه داد : روابط و گفت‌وگوهای ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز جریان دارد. سفیر ما در وین کاملاً فعال است و دو شب پیش، سفرای ایران، روسیه و چین به‌صورت مشترک با آقای گروسی مدیرکل آژانس دیدار کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : همزمان، قواعد مشخصی برای همکاری با آژانس وجود دارد که با توجه به تغییر شرایط میدانی باید رعایت شود و مادامی که این قواعد رعایت شود، همکاری‌ها ادامه خواهد داشت.

در موضوع اسنپ‌بک وزارت امور خارجه توانست کاری کاملاً غیرقابل تصور انجام دهد

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در چند وقت اخیر برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها انتقادهایی نسبت به عملکرد وزارت خارجه مطرح کرده اند و معتقدند که وزارت خارجه دارای راهکاری برای خروج از بن‌بست مذاکراتی و رفع تحریم‌ها نیست و دچار انفعال شده است ، خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: برگزاری همین نشست و حضور شما در آن نشان می‌دهد که انفعالی در کار نیست.

وی افزود: وزارت امور خارجه در طول یک سال گذشته، حتی در شرایط جنگی کشور، به وظایف خود عمل کرده است. ما رایزنی‌های متعدد داشتیم و در جریان جنگ‌ ١٢ روزه، همکاران من در وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ما در خارج از کشور عملکرد درخشانی داشتند. این اقدامات به اثبات مشروعیت و حقانیت مردم ایران کمک کرد؛ به‌ گونه‌ای که بیش از ١٢٠ کشور حملات صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کردند.

عراقچی خاطرنشان کرد: پس از آن، در موضوع اسنپ‌بک وزارت امور خارجه توانست کاری کاملاً غیرقابل تصور انجام دهد. شکافی که در شورای امنیت ایجاد شد، باعث شد آمریکایی‌ها اعتراف کنند که جهان و شورای امنیت به دو بخش تقسیم شده است؛ اکثریتی که طرفدار ایران است و اقلیتی که طرفدار آمریکاست. این تقسیم‌بندی در شورای امنیت نشان داد که نظرات متضاد وجود دارد. به همین دلیل اخیراً یکی از روزنامه‌های آمریکایی نوشته بود که با توجه به ناکارآمد شدن شورای امنیت، باید راه‌های دیگری برای برخورد با ایران پیدا کرد.

عراقچی افزود : این کنفرانس نیز نشانه دیگری است از اینکه وزارت امور خارجه ابتکارات بین‌المللی را دنبال می‌کند و منفعل نیست .

وزیر خارجه در همین چارچوب ادامه داد : در روزهای اخیر، ما درگیر تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان بوده‌ایم. تماس‌های تلفنی برقرار کرده‌ایم و امیدواریم به نتایج ملموس برسد و ان‌شاءالله یک جلسه منطقه‌ای در این ارتباط تشکیل شود.

در خصوص مذاکرات ابتکارات و راه حل‌هایی داریم

وی افزود: در خصوص مذاکرات ابتکارات و راه حل‌هایی داریم، اما به شرطی که این اقدامات در جهت منافع و حفظ حقوق مردم ایران باشد. در شرایطی که طرف مقابل اصرار دارد مذاکراتی را پیش ببرد که حقوق مردم ایران پایمال شود و درخواست‌های زیاده‌خواهانه داشته باشد، هیچ فرد ایرانی حاضر به همراهی با چنین پیشنهاداتی نخواهد بود.

تأسیسات غنی‌سازی مورد حمله قرار گرفته‌اند

عراقچی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس گفت : هیچ‌گونه تاسیسات غنی‌سازی اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود ندارد. تمامی تأسیسات ما تحت پادمان و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. در حال حاضر غنی‌سازی انجام نمی‌شود، زیرا تأسیسات غنی‌سازی مورد حمله قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط ادامه مذاکرات با آمریکا و دیگر کشورها گفت: پیام ایران درباره برنامه هسته‌ای خود همچنان روشن است.

عراقچی ادامه داد: حق ایران برای غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی، انکارناپذیر است. ما این حق را داریم و به اجرای آن ادامه می‌دهیم و امیدواریم جامعه بین‌المللی، از جمله ایالات متحده، حقوق ما را به رسمیت بشناسد و درک کند که این حق مسلم ایران است و هرگز از حقوق خود چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

تحریم‌ها تاثیری بر پروژه‌های هسته‌ای میان ایران و روسیه نخواهد داشت

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ریانووستی گفت که تحریم‌ها تاثیری بر پروژه‌های هسته‌ای میان ایران و روسیه نخواهد داشت.