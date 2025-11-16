سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خیانت به دیپلماسی بود.، این حمله برای جامعه جهانی هزینه آور بود، زیرا دیگر نمی‌توان به هیچ مذاکره‌ای اعتماد کرد چرا که این حمله در حالی انجام شد که مذاکرات بین ایران و واشنگتن در جریان بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسماعیل بقائی در پنل «خیانت به دیپلماسی: پرونده تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران» در کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در پاسخ به این سوال که آیا در طول مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا توافقی در دسترس بود یا خیر، گفت: پاسخ کوتاه به این سوال این است که بله، ما درحال مذاکره بودیم، اما تنها ۲ روز قبل از دور ششم مذاکرات، حمله غیرقانونی به ایران آغاز شد.»

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران با این باور که توافقی در دسترس است مذاکرات را آغاز کرد. ایران به دنبال راه حل بود. اما این مذاکرات پوششی برای حمله رژیم صهیونیستی به ایران بود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در این مذاکرات جدی نبود، اما ما باید مذاکرات را ادامه می‌دادیم و رویکرد حرفه‌ای خود را حفظ می‌کردیم. اقدام اسراییل و آمریکا صرفا یک اقدام برای استفاده از قدرت نبود، ایران به قوانین بین‌المللی پایبند است و به آنها باور دارد، اما اسراییل و آمریکا با استفاده از قدرت علیه ایران، به اصول بین‌المللی خیانت کردند.

وی ادامه داد: هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد. آمریکایی‌ها همچنین در تلاش هستند این حمله را به عنوان دفاع از خود توجیه کنند، اما هیچ مثال یا قانون بین المللی در توجیه این اقدام ستیزه جویانه وجود ندارد. این واقعیت شرم آور و منزجر کننده است.

بقائی خاطرنشان کرد: این حمله خیانتی به دیپلماسی بود. این حمله برای جامعه جهانی هزینه آور بود، زیرا دیگر نمی‌توان به هیچ مذاکره‌ای اعتماد کرد. حمله به کشوری در حین مذاکره با این کشور، خیانتی آشکار به دیپلماسی است. این یک اقدام غیرقانونی بود. آمریکا و اسراییل با استفاده از زور در طول مذاکرات یک مثال و رویکرد ایجاد کردند و اکنون شاهد رویکردی مشابه علیه نیجریه، ونزوئلا و دیگر کشور‌ها هستیم و آمریکا درحال تهدید این کشور‌ها با حمله نظامی است.