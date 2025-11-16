میلی صفحه خبر لوگو بالا
تامین مالی 45 همتی بانک پارسیان برای صنایع تولیدی کشور

بانک پارسیان در راستای ایفای نقش مؤثر در تحقق شعار سال و رونق تولید ملی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اجرای طرح‌های زیربنایی، در نیمه نخست امسال به میزان بیش از 452 هزار میلیارد ریال در حوزه تولید و بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال در حوزه مسکن تأمین مالی کرده است.
تامین مالی 45 همتی بانک پارسیان برای صنایع تولیدی کشور
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان با اعلام این خبر افزود: این بانک با تمرکز بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مولد، در سال‌های اخیر سیاست‌های اعتباری خود را به‌صورت هدفمند به سمت بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی هدایت کرده و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، ارائه خطوط اعتباری و اجرای طرح‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی و بازار را تسهیل کرده است.
سرپرست بانک ادامه داد: تأمین مالی بانک پارسیان در حوزه سرمایه در گردش بخش تولید در پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶۸ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال بوده است که از این رقم، ۵۵۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن و ۱۳ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال در بخش کشاورزی با هدف کمک به ارتقای امنیت غذایی کشور پرداخت شده است.
وی گفت : همچنین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ نیز، بانک پارسیان ۴۵۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال تأمین مالی در حوزه‌های مذکور انجام داده که از این رقم ۴۵۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال مربوط به صنعت و معدن و ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال مربوط به کشاورزی بوده است.
تأمین مالی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وی با اشاره به سیاست های بانک پارسیان در حوزه کمک به تامین مالی طرح های جهش تولید مسکن افزود : بانک پارسیان در بخش ساختمان و مسکن نیز در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال و تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال تأمین مالی انجام داده است. این تأمین اعتبار عمدتاً در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن صورت گرفته و شامل اقدامات گسترده‌ای است که اعطای حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۹ هزار متقاضی، انعقاد قرارداد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت ۲٬۳۵۰ واحد مسکونی در گروه اراضی ۹۹ ساله،اعطای ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت ۳۵۰ واحد مسکونی در گروه خودمالکی و صدور موافقت اصولی برای اعطای حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور ساخت ۷٬۸۵۰ واحد مسکونی در گروه اراضی ۹۹ ساله از جمله این موارد است.

باجلان خاطرنشان کرد: بانک پارسیان با بهره‌گیری از منابع داخلی، عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و دیجیتال، توانسته سهم چشمگیری از منابع خود را به بخش‌های مولد اقتصاد کشور اختصاص دهد. این بانک با مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های ملی، نقشی مؤثر در رشد اقتصاد، توسعه زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کرده است.
حمایت بانک پارسیان از تولید، فراتر از تکالیف
وی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌ها و تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید حداقل ۴۰ درصد از مصارف بانک‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، گفت: بانک پارسیان در سال های اخیر عملکردی فراتر از این الزام داشته است و سهم این بانک از تامین سرمایه در گردش بنگاه تولیدی همواره بیش از حد نصاب تعیین‌شده بوده و این امر جایگاه بانک پارسیان را در جمع بانک های برتر این حوزه تثبت کرده است.
به گفته سرپرست بانک، عملکرد بانک پارسیان در سال‌های اخیر نشان‌دهنده رویکردی توسعه‌گرا و هدفمند در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است ، رویکردی که به‌روشنی در مسیر تحقق شعار سال و رونق تولید ملی گام برداشته و جایگاه این بانک را به‌عنوان یکی از پیشتازان نظام بانکی کشوردر پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های کلان تثبیت کرده است.
