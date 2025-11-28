مشکلات معیشتی را نباید پای اسنپ بک و تحریم ها بگذاریم/مثل دهه 60 به مردم کالابرگ بدهند/جامعه نباید دچار چند صدایی شود

تابناک: چه قوانینی اخیراً تصویب شده که به‌صورت مستقیم به چالش‌های اقتصادی مانند تورم کمک کند؟ نظارت مجلس بر دولت تا چه میزان مؤثر بوده و نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده چیست؟

ما اجرای برنامه هفتم پیشرفت را آغاز کرده‌ایم و اکنون یک سال از آغاز این برنامه گذشته است. تجربه‌ای که از برنامه‌های پیشین داریم نشان می‌دهد که در پایان هر برنامه، ارزیابی مشخص می‌کند چه میزان از اهداف محقق شده است. برای نمونه،این ارزیابی اثرات خود را ندارد ممکن است یک دولت بخشی از برنامه را اجرا کند و دولت بعدی بخش دیگری را به انجام برساند. خوشبختانه اکنون. در سال اول برنامه هفتم، نظارت بر اجرای برنامه طبق احکام برنامه انجام شد. درخصوص کمیسیون امور داخلی و شوراها ۶۴ حکم مرتبط بررسی و ارزیابی شد. با حضور دستگاه‌های اجرایی و ارائه مستندات، تمامی ارزیابی‌ها انجام گرفت. به طور مشخص از مجموع ۶۴ حکم ۳۱ حکم نیازمند دستور اجرایی یا تخصیص اعتبار بوده که به دلیل عدم تحقق این موارد انجام نشده ۱۳ حکم به طور کامل اجرایی شده ۲۰ حکم در زمان مقرر اجرا نشده ولی پس از زمان خود محقق شده است. نتایج این ارزیابی‌ها در صحن مجلس قرائت می‌شود تا مردم از آن آگاه شوند و دستگاه‌های مربوطه نیز در جریان قرار می گیرند.

تابناک: معنای شعار «برای ایران بخوان» که اکنون مطرح است چیست و این شعار چه کمکی به حل مشکلات فعلی از جمله بیکاری می‌کند؟ همچنین در شرایط تحریم، این شعار چه اقداماتی را در مجلس در اولویت قرار می‌دهد؟

انسجام ملی برای ما قدرت بازدارندگی ایجاد کرد و در برابر دشمن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت . یکی از اهداف دشمن این بود که مردم را با خود همراه کند، اما این اتفاق رخ نداد. بلکه از دل همان تهدیدی که دشمن دنبال می‌کرد، فرصت‌های جدیدی کشف شد و حفظ وحدت و انسجام ملی موجب شد طرف مقابل با شدت شکست بخورد. این موضوع از اشتباهات محاسباتی دشمنان بود. امروز نیز باید حول محور ایران اسلامی راهبردهای لازم را دنبال کنیم. مهم‌ترین ظرفیت ما، کسانی هستند که در حوزه‌های گوناگون از جمله سلول‌های بنیادی، بخش هسته‌ای، بخش موشکی که یکی از مولفه‌های اصلی قدرت ملی محسوب می‌شود به میدان آمده‌اند، توانمندی‌ها را تقویت کرده‌اند و به کشور قدرت بخشیده‌اند ما ملتی هستیم با ریشه‌ای عمیق در تاریخ، با تمدنی بزرگ و با هویتی اسلامی. امروز نیز حول محور اسلام اتحاد داریم و این مسیر را ادامه خواهیم داد. به یاری خداوند متعال، همچنان که در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در دفاع مقدس ۱۲روزه نصرت الهی شامل حال ما شد و نیروهای سپاه، نیروهای مسلح و بسیجیان ایثارگری‌های بزرگ نشان دادند، این مسیر برای ما استمرار خواهد داشت و آینده‌ای روشن در برابر خود خواهیم دید. مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد و همواره مورد تأکید رهبری بود و آنچه نیز ما در دوران دفاع ۱۲روزه تجربه کردیم حفظ انسجام ملت بوده است. دشمن به‌دنبال آن است که مانع پیشرفت ایران و ملت ما شود؛ تحریم ایجاد می‌کند، جنگ آغاز می‌کند، اما ما نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مهمی در اختیار داریم. مهم‌ترین ظرفیت ما، مردم و نخبگان ما هستند. اگر مردم ما حول محور ایران اسلامی جمع شوند و وحدت و انسجام شکل بگیرد و همه امور با محوریت خواست و مصلحت مردم پیش برود، قطعاً رشد و تعالی خواهیم داشت و همچون گذشته پیشرفت‌های ارزشمندی به دست خواهیم آورد. در چنین شرایطی، دشمن نیز قادر نخواهد بود تهدیدات خود را عملیاتی کند؛ زیرا

تابناک: ایران و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن در دوران پساجنگ چگونه خواهد بود؟ پس از یک جنگ احتمالی، اقتصاد ایران چگونه بازسازی می‌شود و نقش مجلس در این زمینه چیست؟

امروز باید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند در عرصه حکمرانی اقتصادی نقش دارند. نمی‌توان تنها سیاست راهبردی تدوین کرد و بر آن تکیه نمود، اما دستگاه اجرایی آن سیاست‌ها را عملیاتی نکند. ما هشت سال با دشمن جنگیدیم؛ دشمنی که یک کشور نبود بلکه مجموعه‌ای از قدرت‌ها در برابر ما صف‌آرایی کردند. ما هشت سال مقاومت کردیم و ایستادیم و این ایستادگی به‌واسطه پایداری و حضور مردم بود. بخش عمده منابع انسانی دوران دفاع مقدس را مردم تأمین کردند و بخش عمده پشتیبانی‌های جنگ نیز توسط مردم انجام شد. حضور مردم در صحنه، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری بیشترین تأکید را بر آن دارند؛ یعنی انسجام ملی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی. زیرا سرمایه اجتماعی برای ما قدرت بازدارندگی ایجاد می‌کند.این موضوع بسیار اهمیت دارد که مردم امروز در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌طور کامل مشارکت داشته باشند. نامگذاری سال نیز بر همین اساس است؛ یعنی مشارکت مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری. اما باید بسترهای لازم فراهم شود؛ مجلس باید این بستر را فراهم کند و دولت نیز باید آن را مهیا سازد. آورده‌های مردم در حوزه اقتصاد، قطعاً رونق تولید و جهش تولید را به دنبال خواهد داشت. اگر ما جنگ هشت‌ساله را پشت سر گذاشتیم، با کمک مردم بوده است. اگر جنگ ۱۲روزه را نیز با موفقیت و پیروزمندانه پشت سر گذاشتیم، نتیجه مشارکت و حضور مردم بوده است. این مشارکت برای ما قدرت ایجاد می‌کند؛ قدرتی که متأسفانه از ظرفیت‌های آن کمتر استفاده کرده‌ایم. امروز باید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند در عرصه حکمرانی اقتصادی نقش دارند. نمی‌توان تنها سیاست راهبردی تدوین کرد و بر آن تکیه نمود، اما دستگاه اجرایی آن سیاست‌ها را عملیاتی نکند.