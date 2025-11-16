میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمایت یوسف پزشکیان از انتصاب سقاب اصفهانی

یوسف پزشکیان از انتصاب سقاب اصفهانی حمایت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۵۴
| |
1243 بازدید
|
۱۰
حمایت یوسف پزشکیان از انتصاب سقاب اصفهانی

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان با انتشار توئیتی از انتصاب سقاب اصفهانی حمایت کرد. این موضع‌گیری در فضای سیاسی دولت چهاردهم بازتاب یافته است.

سقاب اصفهانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
19
پاسخ
میشه دقیقا رئیس جمهور بفرمایند کدام برنامه را هدف گذاری کرده و در حال پیگیری هستند؟تاکنون هرچه ایشان فرمودند مانند پایان نامه دانشجویان در مرحله بیان مسئله و بازگویی ناترازی های گوناگون متوقف هستند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
7
پاسخ
جناب دکتر یوسف فرزند بزرگوار هم اعلام نظر فرمودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
اگر مردم می خواستند این گزوه مدیریت کشور را دست بگیرند به آقای جلیلی رای می دادند ، نه آقای پزشکیان ، به این میگوینند کلاه گذاری آقای پزشکیان سر مردم
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
چرا باید فرزند رئيس جمهور دائما در مسائل مختلف اظهار نظر کنند آیا دوران آقازاده بازی تموم نشده باید به رئيس جمهور هشدار داده شود مردم به فرزند ایشون رای ندادند ایشون چه کاره هستند !که در تمام مسائل اظهار نظر می کنند.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
متاسفانه برغم گذشت بیش از یکسال کوچکترین اقدامی در رابطه با اعتلای کشور و رضایت مردم ندیده ایم و آقای رئیس جمهور با بیان ما می توانیم مردم را به آینده ای نامعلوم احاله می دهند.
بختگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
مشکل انتخاب نفرات تیم است که شخص پدر شما انتخاب میکند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
بعید است این آقا چنین توانی داشته باشد .‌امیدوارم بعد از یک مدت مجبور به جایگزین نباشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
آدم قحط بود ؟!
آیا ۱۶ ملیون نفر دور دوم رای میدن به شما ؟ نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
مدرک دکتری و حتی ارشد این آقا مورد سوال است. این آقا هیچ تحصیلات و یا تجربه ای در حوزه مدیریت انرژی نداشته. چطور همچین کسی می تواند مشکل ناترازی انرژی را حل کند؟
نکته دوم اینکه وزارت نیرو با این همه عرض و طول کاری نمی کند بعد این سازمان جدید با وجود ناتراری شدید بودجه دولت و با خرج هزینه جدید دقیقا قرار ذار است چه گلی به سر ملت بزند؟ نمی شد در همان وزارت خانه یک کارگروه با ماموریت و مدت مشخص تعریف کرد و خرج را کم کرد؟
متاسفانه این دولت هم به مناسک و پست های دولتی نگاه غنیمت طور دارد.
دخالت پسر پزشکیان که دیگر گل ماجرا و نشان بارز دخالت آغا زاده ها و خلاف قانون است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
0
پاسخ
می شه بگین ایشون دقیقا سمتشون چیه که حرف می زنن؟؟؟؟؟ شما چرا اینو پوشش می دین؟؟؟؟؟ پزشکیان که هر جا می ره بچه هاشم با دوماد گلش با خودش ور می داره می بره؟؟ آیا این با توصیه های اخلاقی حضرت علی ع تضاد نداره؟ فقط برای اطلاع پرسیدم ها
tabnak.ir/005ciE