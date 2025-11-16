حمایت یوسف پزشکیان از انتصاب سقاب اصفهانی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0635\u0627\u0628 \u0633\u0642\u0627\u0628 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0639\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u0628\u0627\u0632\u062a\u0627\u0628 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.