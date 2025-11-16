دست درازی به خواهر رنگ خون گرفت

این اتفاق باعث رسوایی و بی‌آبرویی ما در محل زندگی شد. شوهر خواهرم او را طلاق داد و دختر خواهرم نیز به دلیل فشارهای روانی دست به خودکشی زد که خوشبختانه نجاتش دادیم. از آن زمان به بعد، احسان با رفتارش ما را در محل تحقیر و تمسخر می‌کرد. همین مسائل ما را به تصمیم برای قتل او رساند.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ مردی که مرتکب قتل شده است ادعا کرد بعد از تعرض مقتول به خواهرش، خواهرزاده‌اش اقدام به خودکشی کرد و او مقتول را مهدورالدم می‌دانست. به همین دلیل حکم قصاص متهم نقض شد تا به پرونده دوباره رسیدگی شود.

سال ۱۳۹۶ به ماموران گزارش دادند میان سه برادر و مردی جوان به نام احسان در قهوه‌خانه‌ای درگیری پیش آمده و یکی از برادر‌ها با شلیک گلوله احسان را به قتل رسانده است. ​

بر اساس گزارش‌ها، سه برادر زمان حادثه به قهوه‌خانه رفتند و دو نفر از آنها در ورودی قهوه‌خانه را مسدود کردند. سومین برادر پس از ورود، با یک قبضه اسلحه شکاری به سر مردی ۳۵ساله به نام احسان شلیک کرد و سپس همگی از محل گریختند.

دوستان مقتول در جریان تحقیقات پلیسی اظهار کردند میان احسان و این سه برادر از مدتی پیش تنش و اختلاف وجود داشت. به گفته آنها، این اختلاف‌ها به دلایل نامعلومی ادامه داشت و گاهی به مشاجره‌های لفظی و رفتار‌های خصمانه منجر می‌شد. با پیگیری پرونده و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، در نهایت سه سال بعد متهمان شناسایی و دستگیر شدند. هر سه برادر پس از بازداشت، برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی شدند. در نخستین جلسه دادگاه، متهم اصلی با حضور در جایگاه دفاع گفت: سال ۱۳۹۳، احسان به خواهر ما که متاهل بود و یک دختر نوجوان داشت تجاوز کرد.

او درباره روز حادثه توضیح داد: مدتی او را زیر نظر گرفتیم. روزی که وارد قهوه‌خانه شد، دو برادرم در ورودی ایستادند و با چاقو مانع خروج افراد شدند. من وارد قهوه‌خانه شدم و با اسلحه شکاری به سرش شلیک کردم.

با پایان نخستین دوره رسیدگی، قضات دادگاه کیفری، متهم اصلی را به قصاص نفس محکوم کردند. دو برادر دیگر به دلیل قدرت‌نمایی با سلاح سرد به حبس تعزیری محکوم شدند. اما این پایان ماجرا نبود. متهم اصلی در دفاعیات خود همواره بر انگیزه ناموسی و ارتکاب تجاوز از سمت مقتول به خواهرشان تاکید داشت. همین موضوع باعث شد پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شود.

قضات دیوان عالی کشور با توجه به ادعای متهم درباره تجاوز به عنف و انگیزه انتقام ناموسی، حکم صادره را نقض کردند. آنها دستور دادند تحقیقات تکمیلی با تمرکز بر ادعای متهم و بررسی صحت آن انجام شود.

شهادت بستگان در دادگاه

در جریان رسیدگی دوباره، خواهر متهم و شوهر سابق او در دادگاه حاضر شدند. اظهارات آنان به طرز جالب توجهی ادعای متهم را تایید کرد. خواهر مقتول گفت: زن جوان گفت احسان به من تعرض کرد، ما از احسان شکایت کردیم و به دلیل داشتن ادله محکم، تا یک‌قدمی اجرای حکم پیش رفتیم. اما او ما را به قدری تهدید کرد که ناچار شدیم شکایت را پس بگیریم.

شوهر سابق این زن نیز اظهارات مشابهی بیان و تایید کرد که وقوع این ماجرا موجب فروپاشی زندگی مشترک‌شان شده است. همچنین دختر این خانواده که در زمان حادثه نوجوان بوده، در اظهاراتش وضعیت بحرانی و فشار‌های روانی پس از واقعه را شرح داد. در پی این شهادت‌ها و دیگر مستندات ارائه‌شده، دیوان عالی کشور با اکثریت آرا تصمیم گرفت پرونده با توجه به احتمال مهدورالدم بودن مقتول و ضرورت بررسی دقیق اظهارات شهود، بار دیگر در دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار گیرد.

بازپرس پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست جدیدی صادر کرد که طبق آن، دادگاه باید درباره امکان شمول ماده مربوط به دفاع از ناموس یا انتقام ناشی از تعرض، تصمیم‌گیری کند.

به این ترتیب پرونده به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی اولیای دم یک بار دیگر درخواست قصاص کردند و گفتند گذشت نمی‌کنند؛ بنابراین متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: کاری که مقتول با زندگی خواهرم کرد و آبروی ما را برد باعث این قتل شد. من بار‌ها درباره آن صحبت کرده و گفته‌ام که به دلیل شرایطی که داشتیم چاره‌ای نداشتم. او مهدورالدم بود و باید او را می‌کشتم. من با اعتقاد به مهدورالدم بودن او مرتکب قتل شدم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و جزئیاتی را بازگو کرد و خواستار برائت موکلش شد؛ به این ترتیب با پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.