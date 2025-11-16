میلی صفحه خبر لوگو بالا
شرط تل‌آویو برای فروش جنگنده به عربستان

تلویزیون رژیم صهیونیستی از شرط تل آویو برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا به عربستان سعودی خبر داد.
شرط تل‌آویو برای فروش جنگنده به عربستان

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل آویو با فروش جنگنده‌های اف -۳۵ آمریکا به عربستان سعودی موافقت کرده به شرط آنکه ریاض دست به عادی سازی کامل روابط با این رژیم بزند!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گفت که تل آویو به دولت ترامپ ابلاغ کرده فروش این جنگنده‌ها به عربستان باید به شرط عادی سازی کامل روابط صورت بگیرد در غیر این صورت به ضرر اسرائیل خواهد بود.

همچنین گفته شده که احتمالاً رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با استقرار این جنگنده‌ها در پایگاه‌های غربی عربستان سعودی اعلام خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز چند روز پیش فاش کرد که وزارت جنگ آمریکا مرحله پیشرفته‌ای از معامله احتمالی برای فروش ۴۸ جنگنده رادار گریز «اف -۳۵» به عربستان سعودی را تأیید کرده است.

به گفته منابع آمریکایی، درخواست عربستان سعودی اوایل سال جاری مستقیماً به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ارائه شد و پس از بررسی طولانی، پنتاگون ارزیابی فنی این معامله را به پایان رسانده و پرونده را روی میز وزیر جنگ قرار داده تا منتظر تأیید دولت و کنگره باشد.

اگرچه تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است، اما آمریکا در آستانه سفر محمد بن سلمان به واشنگتن ادعا کرده که پیشرفت‌هایی در این پرونده حاصل شده است.

کشورهای عربی گرچه از دیرباز یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات آمریکا به شمار می‌روند، اما همواره به علت مخالفت‌های تل آویو در چارچوب تغییر موازنه‌های بازدارندگی در منطقه، از دسترسی به تجهیزات پیشرفته محروم بوده‌اند. به این ترتیب انتشار چنین اخباری در سایه سفر محمد بن سلمان به واشنگتن که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن پیشبرد روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده است که واشنگتن تلاش دارد از این قرارداد به عنوان فریبی برای کشاندن ریاض به روند عادی سازی با تل آویو استفاده کند.

