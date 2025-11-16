اعضای یک باند حرفهای که سکههای تقلبی پارسیان را به طلافروشیهای مشهد میفروختند، درحالی با تلاش نیروهای کلانتری نجفی مشهد دستگیر شدند که تاکنون ۱۰تن از مالباختگان به مرکز انتظامی مراجعه کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، بیست وسوم آبان زن و مرد جوانی وارد یکی از طلا فروشیهای بولوار پیروزی شدند تا درقبال فروش۴قطعه سکه پارسیان، انگشتر طلا خریداری کنند، اما وقتی متصدی طلافروشی، سکهها را با دقت بررسی کرد، بدون جلب توجه فروشندگان سکه با پلیس تماس گرفت و ازتقلبی بودتقلبین سکهها خبرداد.
درپی دریافت این خبر، بی درنگ گروهی از نیروهای انتظامی با دستور مستقیم سرهنگ محمدولیان (رئیس کلانتری نجفی) عازم بولوار پیروزی شدند و زن و مرد مذکور را درحالی به مرکز انتظامی هدایت کردند که در بازرسی از آنان علاوه برسکههای تقلبی، مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد نیز از داخل کیف زنانه کشف شد. هنوزتحقیقات ویژه پلیس درباره ماجرای سکههای تقلبی آغاز نشده بود که خبر دستگیری فروشندگان سکههای تقلبی در محل پیچید و ۴ تن دیگر از طلا فروشان مالباخته که با همین شگرد فریب خورده بودند به کلانتری نجفی مراجعه و متهمان را شناسایی کردند.
یکی از مالباختگان گفت: خانم «ف» وارد طلافروشی شد و ۴ قطعه سکه پارسیان در اوزان ۹۰۰،۷۰۰، و۸۰۰ سوتی را تحویل داد و در قبال آن یک حلقه انگشتر طلا خرید که من مبلغ یک میلیون تومان به خاطر وزن بیشتر سکهها به او پرداختم.
مالباختگان دیگر نیز با اظهاراتی مشابه، ماجرای خرید سکههای تقلبی را برای افسران دایره تجسس تشریح کردند و بدین ترتیب بررسیهای تخصصی پلیس با دستورهای ویژه قضایی برای ریشه یابی این شگرد کلاهبرداران آغاز شد.
در همین حال مرد جوان (متهم) در بازجوییها گفت: فروش سکههای تقلبی را قبول دارم. به همراه همدستم خانم «ف» و برای مسافرت به مشهد آمدیم و درون یکی از رستورانهای هسته مرکزی شهر با مردی به نام «ش» و دو زن همراه وی آشنا شدیم. آن مرد پیشنهاد فروش سکههای تقلبی را به ما داد و مدعی شد که سود خوبی دارد! ما هم از ۱۰ روز قبل سکهها را به طلا فروشیها میفروختیم که تاکنون ۱۰ قطعه از سکهها را به ۴ طلا فروشی فروختهایم و در قبال آن ۸حلقه انگشترطلا و مبلغ ۱۵ میلیون تومان وجه نقد دریافت کردهایم، اما طلاها را به همان مردی که مدعی بود از غرب کشور آمده است، تحویل دادیم.
در پی اعترافات متهمان به توزیع سکههای تقلبی در نقاط مختلف شهر، تاکنون ۱۰ شاکی به کلانتری نجفی مشهد مراجعه کردهاند، اما بررسیهای ویژه پلیس با هماهنگیهای مقام قضایی برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این باند حرفهای و همچنین شناسایی مرکز تولید و ضرب سکهها با نظارت رئیس کلانتری وارد مرحله جدیدی شده است.