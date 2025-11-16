میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت به جای تخصص، دنبال وفاداری‌های عجیب است!

انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به معاونت ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی،خبر شوکه‌کننده آخر هفته گذشته بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۰۸
| |
595 بازدید
|
۳
دولت به جای تخصص، دنبال وفاداری‌های عجیب است!

وی که از چهره‌های بسیار نزدیک به مرحوم رئیسی بود و همه مدارج ترقی را در دولت گذشته گذرانده و فعال انتخاباتی ستاد رقیب بود، درحالی عهده‌دار این سمت شده‌است که نه سابقه تحصیلی و نه رزومه کاری او کوچک‌ترین و کمترین ارتباطی با حوزه انرژی و تخصص در این زمینه ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ طرفه آنکه در برهه‌ای که وی ماموریت تشکیل سازمان بهینه‌سازی را بر عهده گرفت، حامیان وی چنین توجیه کردند که تخصص او در حوزه مدیریت تحول سازمانی است و در قوه‌قضائیه دوران مرحوم رئیسی و در دولت سیزدهم نیز عهده‌دار چنین مسئولیت‌هایی بوده است و قرار نیست او بر این جایگاه تکیه بزند و فقط آمده که در تشکیل سازمان تازه با توجه به آن سوابق و تجربیات کمک دولت پزشکیان باشد.

البته که هیچ کارنامه‌ای از نتایج اقدامات ادعایی قبلی هم ارائه نشده است؛ اما حمل به صحت می‌کنیم و می‌پرسیم که ریاست بر یکی از کلیدی‌ترین مناصب حوزه انرژی آن‌هم در برهه حساس و تعیین‌کننده فعلی در زمینه و حوزه ناترازی و نیز اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی که قطعی و گریزناپذیر می‌نماید و کوچکترین فعل و انفعال غیرحساب‌شده در آن می‌تواند تبعات سهمگین و بنیادین سیاسی و اجتماعی و ساختاری بر جای گذارد، چگونه و بر چه اساسی به این برادر گرامی تفویض شده است؟

 سخن آخر آنکه درحالی‌که بسیاری از نخبگان و محذوفان همیشگی، در کنج عسرت و عزلت هستند و برای برآمدن این دولت اهتمام و تلاش جدی داشته‌اند و دلخوش به وعده‌های اعلامی دولت، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند، چگونه با چنین انتصاب‌های عجیب و سوال‌برانگیزی از دایره خودی‌های همیشگی و نادیده‌گیری مزمن تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، امید خود را حفظ و برای فردایی بهتر تلاش کنند؟ 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان دولت انتصاب رانت نخبگان دولت چهاردهم اسماعیل سقاب اصفهانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدی یونسی رستم آبادی استاندار مازندران شد + سوابق
رونمایی از طرح پزشکیان برای اصلاح ناترازی‌ها
پیشنهاد پزشکیان: رفع بحران آب و انرژی به کمک دانشگاه و نخبگان
پزشکیان: با نخبگان خود توافق کنیم، نیازی به آمریکا نداریم!
آقای پزشکیان، نخبگان را تریبونی نکنید،سازوکار بسازید
حکم پزشکیان برای شهرام یزدانی
حمایت دولت چهاردهم از دانش‌بنیان‌ها و نوآوری‌های علمی
محمد نوذری استاندار قزوین شد + سوابق
ظریف به حواشی استعفایش واکنش نشان داد/ فرزندم خارج نیست!
معاون پارلمانی پزشکیان هم پزشک است!/از جبهه تا افتتاح اولین مدرسه فوتبال خصوصی کشور
حواشی حضور رئیس جمهور در مجلس+ عکس
استوری معنادار فرزند پزشکیان+ عکس
انتصاب یک خانم در دولت
پنج خبر خوب دولت چهاردهم
سوالاتی که ای کاش وزرای پیشنهادی به آنها پاسخ دهند
پزشکیان به حواشی کابینه پیشنهادی واکنش نشان داد: صبرکنید
فرزند پزشکیان: چرا نباید بنویسم؟
رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد
سه انتصاب جدید مسعود پزشکیان/حکم جدید ظریف
پزشکیان زیر سایه عباها!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
9
پاسخ
کدوم کار پزشکیان تا حالا درست و اصولی بوده که این یکی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
6
پاسخ
وابستگان رییس جمهور شهید خیلی دارن پست می گیرن یه سرچ ساده تو اسامی هیات مدیره ها بکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
3
پاسخ
تمام نیروهای پشت پرده از دولت رئیسی باقی مانده و مدیریت می کنند اما پزشکیان بدبخت نمی فتامد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۴ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۷۰ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005chU
tabnak.ir/005chU