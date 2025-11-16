میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار بارش برف، باران برای این استان‌ها

مسئول هواشناسی با اشاره به صدور هشدار نارنجی گفت: تا روز دوشنبه فعالیت سامانه بارشی در نوار غربی تشدید می‌شود و استان‌های درگیر با رگبار، باد شدید، کاهش دما و مخاطرات جوی مواجه خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۰۶
| |
3 بازدید
هشدار بارش برف، باران برای این استان‌ها

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان‌های کشور گفت: ناپایداری‌های جوی‌در نوار غربی و شمال‌غرب کشور تداوم دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان)، بارندگی در استان‌های مرزی واقع در غرب و شمال‌غرب کشور و مناطقی از آذربایجان شرقی ادامه دارد و در شمال استان‌های ایلام و لرستان، همدان و مرکزی و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

ضیائیان بیان کرد: فردا دوشنبه (۲۶ آبان) در بخش‌هایی از شمال‌غرب، شمال کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل خزر، شرق اردبیل، گیلان و مازندران نیز شاهد ابرناکی، وزش باد و بارش باران همراه با کاهش نسبی دما خواهند بود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۷ آبان) در شمال‌شرق، شرق و جنوب‌شرق کشور، افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و این سامانه بارشی به‌تدریج از مرزهای شرقی خارج می‌شود. همچنین از امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان) تا روز سه‌شنبه (۲۷ آبان) در جنوب‌غرب کشور افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز چهارشنبه (۲۸ آبان) جوی آرام و پایدار در نیمه غربی کشور برقرار خواهد بود و وزش باد در شرق و جنوب‌شرق تداوم می‌یابد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضعیت هوا درباره شرایط پایتخت تصریح کرد: آسمان تهران امروز یکشنبه (۲۵ آبان)، کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با گاهی وزش باد، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده خواهد بود و دمای هوا در تهران با حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۵ استان کشور، گفت: تا دوشنبه فعالیت این سامانه در نوار غربی تشدید می‌شود.

ضیائیان افزود: امروز یکشنبه (۲۵ آبان) استان‌های کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام، جنوب آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان شرقی در معرض تشدید رگبار باران، وزش باد شدید موقت و در نواحی کوهستانی و سردسیر در معرض بارش برف و وقوع مه قرار دارند.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: همچنین فردا دوشنبه (۲۶ آبان) کرمانشاه، کردستان و جنوب استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با همین شرایط جوی مواجه خواهند شد.

به گفته ضیائیان، احتمال بروز مخاطرات جدی در این مناطق وجود دارد. این شرایط می‌تواند موجب اختلال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی ناشی از بارش برف، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و وزش باد شدید موقتی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مخاطرات ممکن است خسارت‌هایی به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وارد کند. 

هشدار بارش برف بارش باران مه گرفتگی سازمان هواشناسی آب و هوا هوای سرد
