تصادف شدید درجاده مریوان با ۵ کشته و مصدوم+عکس

بر اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با سمند در محور سنندج - مریوان چهار نفر جان باختند و یک نفر مجروح شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۸۵
| |
277 بازدید

تصادف شدید درجاده مریوان با ۵ کشته و مصدوم+عکس

به گزارش تابناک، رئیس پلیس راه کردستان عامل حادثه امروز را تجاوز به چپ وانت نیسان و لغزنده بودن جاده اعلام کرد.

سرهنگ حمید عبدالملکی افزود: در این حادثه، یک نفر در صحنه تصادف جان باخت و سه نفر دیگر نیز بر اثر شدت مصدومیت، در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

با حضور سریع نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی مریوان و‌اورژانس و هلال احمر، عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان و انتقال مجروح به مراکز درمانی با دشواری، اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

رئیس پلیس راه استان بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه تأکید کرد و اظهار داشت: در هوای بارانی، رانندگان باید با احتیاط در جاده‌های استان رانندگی کنند.

محمد خالد رضوانی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نیز ضمن ابراز تأسف از شدت حادثه اعلام کرد علت دقیق تصادف در دست بررسی پلیس راه و کارشناسان مربوطه است.

 

کردستان سنندج مریوان تصادف تصادف شدید نیسان آبی کشته و مصدوم
