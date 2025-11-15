۲۵/آبان/۱۴۰۴
Sunday 16 November 2025
۰۰:۳۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
دولت
بازدید
894
894
بازدید
پ
عکس: تصویر متفاوت از پزشکیان و وزیر ارشاد
تصویر متفاوت ایرنا از پزشکیان و وزیر ارشاد در حاشیه گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار».
کد خبر:
۱۳۴۰۳۸۲
تاریخ انتشار:
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
15 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۰۳۸۲
|
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
15 November 2025
|
894
بازدید
894
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
سید عباس صالحی
وزیر ارشاد
دولت چهاردهم
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی میشود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط داشتن زندگی آسان و اثرگذار به روایت پزشکیان
رئیسجمهور: زندگی راحتی ندارم
شروط پزشکیان برای انتصاب مدیران و معاونتها
پزشکیان: ناگزیر به تغییر رویههای غلط گذشتهایم
وزیر فرهنگ: شعار ساده و فطری آقای پزشکیان این بود «دعوا نکنیم»
چرا پزشکیان بیل به دست گرفت؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
صادق زیباکلام من را متهم کرد / مثل گذشته ها انقلابی نیستم / بهخاطر پیشنهاد نخستوزیری به رجایی هر دو خندیدیم!
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی
کشف بزرگترین محموله قاچاق «شیشه» به کشور
شاپور در کهنسالی والریانوس را اسیر کرد/روایت شاه ایرانی و امپراتور رومی در تاریخ کمبریج
تصادف شدید درجاده مریوان با ۵ کشته و مصدوم+عکس
پزشکیان: تشکیل این سازمان طبق برنامه هفتم است
هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به گروسی
نتانیاهو: زهران ممدانی بیسواد است! + زیرنویس
عکس: تصویر متفاوت از پزشکیان و وزیر ارشاد
کسب دومین مدال برنز تکواندو توسط محمدی
خوشروش در تکواندو برنزی شد
گفتوگوی تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران و سوریه
سخنان معنادار پزشکیان از اتفاقات بعد از شهادتش
هلاکت دو شرور مسلح در عملیات نیروهای امنیتی
ویدیوی الناز شاکردوست از حضور بیحجاب در برنامه مهران مدیری
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵
گرشا رضایی: برای عمو پورنگ دعا کنید
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی
ایران بازنده انتخابات عراق نشد!/ مدل رأی دهی هنوز قومی و مذهبی است
هیوندای سانتافه ۲۰۲۴؛ بازگشت با لباسی متفاوت
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
«فردین» در مغازه فرش فروشیاش
شاپور اول کیست که امپراتورها مقابلش زانو زدند/شاه ایرانی سزار را دروغگو خواند
واکنش تند آمریکا به اروپا: حق تعیین تکلیف برای ما ندارید
پروژه مشترک اسرائیل و گروه تروریستی پهلوی علیه ایران
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمیتوانی راه بروی!
(۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
(۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی
(۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوشخیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
(۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
(۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
(۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
(۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند
(۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
(۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
(۶۹ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی میشد؟
(۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
(۶۴ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
(۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
(۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ch4
tabnak.ir/005ch4
کپی شد