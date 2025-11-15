میلی صفحه خبر لوگو بالا
گفت‌وگوی تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران و سوریه

کرملین از تماس تلفنی میان رئیس‌جمهور روسیه و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ کرملین شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلفنی گفت‌وگو کرده است.

بنا بر این گزارش، کرملین در این بیانیه افزود: «رئیس‌جمهور پوتین و نخست‌وزیر نتانیاهو درباره اوضاع خاورمیانه، غزه، برنامه هسته‌ای ایران و ثبات در سوریه گفت‌وگو و رایزنی کردند.»

کرملین تاکید کرد: «طی این تماس تلفنی، تبادل نظر کاملی در مورد وضعیت منطقه خاورمیانه از جمله تحولات نوار غزه در چارچوب اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و مسائل مربوط به ارتقای ثبات بیشتر در سوریه، انجام شد.»

