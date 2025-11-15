میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هلاکت دو شرور مسلح در عملیات نیروهای امنیتی

یک منبع آگاه اعلام کرد: با تلاش نیروهای امنیتی شهرستان خوی دو شرور مسلح گروگانگیر به هلاکت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۷۵
| |
1067 بازدید

هلاکت دو شرور مسلح در عملیات نیروهای امنیتی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس اعلام یک منبع آگاه در پی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، دو نفر از اعضای باند خشن و مسلح گروگانگیری که طی هفته‌های اخیر با رفتارهای تهدیدآمیز موجب نگرانی شهروندان شده بودند، در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند.

این عملیات پس از رصد لحظه‌به‌لحظه تحرکات اشرار و با اشراف کامل اطلاعاتی انجام شد و نیروهای امنیتی موفق شدند این عناصر خطرناک را در کمترین زمان ممکن زمین‌گیر کنند.

به‌گفته منابع محلی، انتشار خبر هلاکت این دو شرور موجی از آرامش، رضایتمندی و قدردانی مردم منطقه را به همراه داشته و بسیاری از اهالی از اقدام سریع نیروهای امنیتی ابراز خرسندی کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آذربایجان غربی خوی نیروهای امنیتی اشرار مسلح درگیری هلاکت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای تیراندازی نزدیک دانشگاه آزاد تهران در سوهانک
شهادت مامور پلیس در درگیری با اشرار مسلح در زهک
شهادت مأمور فراجا خوزستان در درگیری با اشرار
زمین‌گیر شدن اوباش معروف نظرآبادی
دستگیری اقوام عبدالمالک ریگی به اتهام ۳ فقره قتل
رهایی گروگان۸ساله و هلاکت ۲شرور مسلح درهرمزگان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۹ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cgx
tabnak.ir/005cgx