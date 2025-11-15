میلی صفحه خبر لوگو بالا
درخواست پدر دختر گمشده آبادانی از مردم

گم شدن مرموز دختر جوان در آبادان

یک هفته پیش دختر ۱۹ ساله اهل آبادان در خیابان ناپدید شد و حالا پدرش می‌گوید او توسط سرنشینان یک خودرو ربوده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۷۲
| |
439 بازدید
گم شدن مرموز دختر جوان در آبادان

بهگ زارش تابناک، به نقل از هفت صبح، ستاره حیدری نام دختر ۱۹ ساله آبادانی است که از غروب پنجشنبه به طرز مرموزی ناپدید شده است.

پدر ستاره گفت: ستاره پشت کنکوری است و شب حادثه برای خرید لوازم تحریر بیرون از خانه رفت و دیگر برنگشت. مغازه تا خانه ما ده دقیقه فاصله داشت و ستاره آنجا کارت کشیده است.

وی همچنین افزود: بررسی دوربین‌های مدار بسته نشان می‌دهد بعد از عبور ستاره از پارک مقابل مغازه، رهگذران توجهشان به محل عبور ستاره جلب می‌شود.انگار صدایی یا اتفاقی رخ می‌دهد برای همین فرضیه آدم‌ربایی مطرح است.

او ادامه داد: کسبه متوجه موضوعی که توجه رهگذران را جلب کرده بود نشدند چون فاصله آن محل با مغازه شان زیاد است. در تحقیقات پلیسی به رهگذران هم دسترسی پیدا نشد. از افرادی که شاهد آن صحنه بودند تقاضا داریم با مراجعه به پلیس دیده های خود را شرح دهند تا شاید سرنخی از ماجرا کشف شود.

