میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش سخنگوی بیل کلینتون به تهدید ترامپ

سخنگوی «بیل کلینتون» رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا به تهدید «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده درباره افشای اسناد رابطه کلینتون با جفری اپستن واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۶۷
| |
967 بازدید
واکنش سخنگوی بیل کلینتون به تهدید ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از نشریه نیوزویک، «آنخل اورنیا» سخنگوی «بیل کلینتون» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که اسناد منتشرشده نشان می‌دهد کلینتون، «هیچ اقدام نادرستی انجام نداده و از هیچ موضوعی آگاه نبوده است.»

سخنگوی کلینتون با اشاره به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افشای ارتباطات این مقام اسبق با «جفری اپستین» میلیاردر بدنام و قاچاقچی جنسی، افزود: بازگویی این پرونده‌ها، تنها با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات و شکست‌های سیاسی انجام می‌شود.

ترامپ خواستار بررسی روابط اپستین با چهره‌های دموکرات، از جمله کلینتون شده است. کلینتون پیش‌تر اعلام کرده بود سفرهای او با هواپیمای اپستین تنها در چارچوب مأموریت‌های بنیاد کلینتون انجام گرفته است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا بیل کلینتون ترامپ جفری اپستین فساد جنسی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجسمه جنجالی ترامپ کاخ کنگره+عکس
ایمیل افشاشده اپستین: ترامپ کثیف‌تر از تصور
شکايت سنگين ترامپ از نيويورک تايمز
افشاگری تازه دموکرات‌ها علیه ترامپ
ادعای نقش دلال جنسی جنجالی در ازدواج ترامپ با ملانیا
ترامپ: از بیل کلینتون درباره اپستین بپرسید
دفاع ترامپ از نماینده جمهوری‌خواه متهم به فساد جنسی
واکنش تازه ترامپ به ارتباطش با یک قواد
احضار بیل و هیلاری کلینتون درخصوص پرونده اپستین
ماسک ترامپ را تهدید کرد!
پای ترامپ در پرونده اپستین گیر افتاد
حذف نام ترامپ از پرونده قاچاقچی جنسی کودکان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cgp
tabnak.ir/005cgp