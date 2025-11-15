واکنش سخنگوی بیل کلینتون به تهدید ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از نشریه نیوزویک، «آنخل اورنیا» سخنگوی «بیل کلینتون» رئیسجمهوری پیشین آمریکا در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که اسناد منتشرشده نشان میدهد کلینتون، «هیچ اقدام نادرستی انجام نداده و از هیچ موضوعی آگاه نبوده است.»
سخنگوی کلینتون با اشاره به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افشای ارتباطات این مقام اسبق با «جفری اپستین» میلیاردر بدنام و قاچاقچی جنسی، افزود: بازگویی این پروندهها، تنها با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات و شکستهای سیاسی انجام میشود.
ترامپ خواستار بررسی روابط اپستین با چهرههای دموکرات، از جمله کلینتون شده است. کلینتون پیشتر اعلام کرده بود سفرهای او با هواپیمای اپستین تنها در چارچوب مأموریتهای بنیاد کلینتون انجام گرفته است.