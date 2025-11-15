به گزارش تابناک به نقل از دویچه وله، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است درباره طرح آمریکا در خصوص نوار غزه رأی‌گیری کند.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ۱۷ نوامبر طرح غزه ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا را مطرح خواهد کرد.

این قطعنامه توسط آمریکا و با ادعای مشورت این کشور با اعضای این شورا و شرکای منطقه‌ای تهیه شده است و از سوی قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت می‌شود.

جلسه رأی‌گیری ۲ روز آینده در حالی برگزار خواهد شد که روسیه، به‌عنوان کشور دارای حق وتو، پیشنهاد مستقلی ارائه داده که مورد حمایت چین است.

در این پیشنهاد هیچ اشاره‌ای به اعزام نیروی بین‌المللی تثبیت کننده‌ای که توسط آمریکا هماهنگ می‌شود، نشده است.