آیت‌الله جوادی آملی با انتقاد تند از «دین‌نمایی»، «دروغ»، «اختلاس» و «تظاهر»، گفت نیازی به نماز باران نیست اگر مسئولان و جامعه اهل تقوا باشند.

به گزارش تابناک، آیت‌الله جوادی آملی در سخنانی با لحن انتقادی صریح، نسبت به رفتارهای نادرست اقتصادی و اخلاقی هشدار داد و گفت: «نیازی نیست نماز استسقا و طلب باران بخوانید؛ دین‌نمایی نکنید، دروغ نگویید، اختلاس نکنید، کم‌فروشی نکنید، تظاهر نکنید.»

بر اساس ویدئویی که از این مرجع دینی در کانال های خبری منتشر شده است، او تاکید می کند: «اگر اهل تقوا باشید دیگر لازم نیست نماز باران بخوانید. مشکل را خودتان حل کنید؛ نه بیراهه بروید، نه دروغ بگویید، نه اختلاس کنید، نه ربا بگیرید، نه کم‌فروشی و تظاهر کنید. همین راه را بروید، باقی امور با خداست.»

او با اشاره به نقش تقوا در رفع مشکلات جامعه گفت: «وقتی که تقوا را رها می‌کنیم و راه را کج می‌رویم، بعد ضجه می‌زنیم و دعا و نماز طلب می‌کنیم. خدا فرموده اگر شما اهل تقوا باشید، من خودم باران می‌فرستم.»

این اظهارات در حالی بیان شده که در روزهای اخیر برخی، کمبود بارش را به «بی‌حجابی زنان» و «معصیت مردم» نسبت داده بودند؛ ادعاهایی که واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی و میان کارشناسان برانگیخته است.