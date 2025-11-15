محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گفت که برق، گاز و بنزین باید گران شوند و ادامه مصرف بی‌رویه با نرخ‌های پایین فعلی امکان‌پذیر نیست. او افزود این تصمیم صرف‌نظر از دولت در قدرت، اجتناب‌ناپذیر است.

معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به وضعیت قیمت حامل‌های انرژی گفت: «به باور همه کارشناسان، تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.»

وی در ادامه افزود: «برق و گاز را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده می‌رسانیم و این باعث مصرف بی‌رویه می‌شود. اصلاح قیمت‌ها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است.»

قائم‌پناه تأکید کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرف‌کنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.