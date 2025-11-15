معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به وضعیت قیمت حاملهای انرژی گفت: «به باور همه کارشناسان، تصمیمگیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.»
وی در ادامه افزود: «برق و گاز را بسیار پایینتر از قیمت تمامشده به مصرفکننده میرسانیم و این باعث مصرف بیرویه میشود. اصلاح قیمتها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است.»
خبر مهم یک نماینده مجلس درباره قیمت سوم بنزین؛ پیشنهاد قیمتی جدید مطرح شد/ تکلیف سهمیه بنزین کارتهای سوخت چه میشود؟
قائمپناه تأکید کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتنابناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرفکنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.