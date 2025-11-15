میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گفت که برق، گاز و بنزین باید گران شوند و ادامه مصرف بی‌رویه با نرخ‌های پایین فعلی امکان‌پذیر نیست. او افزود این تصمیم صرف‌نظر از دولت در قدرت، اجتناب‌ناپذیر است.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۵۷
| |
572 بازدید
معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به وضعیت قیمت حامل‌های انرژی گفت: «به باور همه کارشناسان، تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.»

وی در ادامه افزود: «برق و گاز را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده می‌رسانیم و این باعث مصرف بی‌رویه می‌شود. اصلاح قیمت‌ها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است.»

خبر مهم یک نماینده مجلس درباره قیمت سوم بنزین؛ پیشنهاد قیمتی جدید مطرح شد/ تکلیف سهمیه بنزین کارت‌های سوخت چه می‌شود؟
قائم‌پناه تأکید کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرف‌کنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قائم پناه معاون اجرایی معاون پزشکیان دولت چهاردهم بنزین قیمت بنزین گرانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد
برنامه‌ریزی دولت برای رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران
۲۱ میلیارد دلار یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳
قیمت بنزین دوباره خبرساز شد
قائم‌پناه: پزشکیان نمی تواند دستور رفع فیلترینگ بدهد
واکنش دولت به شایعه گرانی بنزین: دروغ نگویید
مواضع ضد و نقیض دولتی ها درباره قیمت بنزین/بازی با کلمات به جای شفافیت
سرنوشت قیمت واقعی بنزین در بودجه ۱۴۰۵
نامه نمایندگان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور
روایت جهانگیری از دعوای بنزینی با حسن روحانی
واکنش رسمی به خبر تغییر سهمیه و قیمت بنزین
ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط پزشکیان
قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ چند است؟
آخرین اظهارات دولت درباره قیمت بنزین
قشون کشی به افتخار بازدید معاون پزشکیان از مرز! + عکس
معاون رئیس‌جمهور: بنزین با قیمت فعلی قابل ادامه دادن نیست!
معاون پزشکیان: انتقاد نکنید، شرایط جنگی است!
قائم‌پناه: مطالبات مردم را به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسانیم
پزشکیان: چاره ای جز گران کردن بنزین نیست!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cgf
tabnak.ir/005cgf