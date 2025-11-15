۲۴/آبان/۱۴۰۴
سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
پ
دستیار مرحوم رئیسی تکذیب کرد
سکینه سادات پاد، دستیار پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در دولت سیزدهم، خبر مصاحبه با خبرگزاری فارس را تکذیب کرد.
۱۳۴۰۳۵۵
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۲
۱۳۴۰۳۵۵
1183
برچسب ها
سکینه سادات پاد
معاون حقوقی
دولت سیزدهم
خبرگزاری فارس
تکذیب خبر
حجاب
قانون حجاب
