برف «گردنه ته‌ته» پاوه را مسدود کرد

رئیس راهداری پاوه گفت: به علت ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و یخ‌زدگی، گردنه ته‌ته در محور سروآباد- نودشه- پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
برف «گردنه ته‌ته» پاوه را مسدود کرد

به گزارش تابناک، محمد فلاح، رئیس راهداری پاوه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد:به دلیل ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و کاهش شدید دید افقی، همچنین یخ‌زدگی سطح راه و فقدان شرایط ایمنی لازم، گردنه‌ی ته‌ته در محور سروآباد(کردستان)- نودشه- پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی افزود: مسیر جایگزین برای تردد از سروآباد به پاوه از طریق هورامان و هجیج اعلام شده است، لذا از تمامی شهروندان و مسافران درخواست داریم از تردد در گردنه ته‌ته خودداری کنند تا سلامت آنها حفظ شود.

رئیس راهداری پاوه تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی و ایمنی راه، هیچ وسیله نقلیه‌ای نمی‌تواند در این محور حرکت کند و مسافران باید از مسیر جایگزین استفاده کنند.

گزارش خطا
