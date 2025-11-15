رئیس راهداری پاوه گفت: به علت ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و یخ‌زدگی، گردنه ته‌ته در محور سروآباد- نودشه- پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

به گزارش تابناک، محمد فلاح، رئیس راهداری پاوه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد:به دلیل ریزش‌های پی‌درپی، مه غلیظ و کاهش شدید دید افقی، همچنین یخ‌زدگی سطح راه و فقدان شرایط ایمنی لازم، گردنه‌ی ته‌ته در محور سروآباد(کردستان)- نودشه- پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی افزود: مسیر جایگزین برای تردد از سروآباد به پاوه از طریق هورامان و هجیج اعلام شده است، لذا از تمامی شهروندان و مسافران درخواست داریم از تردد در گردنه ته‌ته خودداری کنند تا سلامت آنها حفظ شود.

رئیس راهداری پاوه تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی و ایمنی راه، هیچ وسیله نقلیه‌ای نمی‌تواند در این محور حرکت کند و مسافران باید از مسیر جایگزین استفاده کنند.