به گزارش تابناک، محمد فلاح، رئیس راهداری پاوه امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد:به دلیل ریزشهای پیدرپی، مه غلیظ و کاهش شدید دید افقی، همچنین یخزدگی سطح راه و فقدان شرایط ایمنی لازم، گردنهی تهته در محور سروآباد(کردستان)- نودشه- پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی افزود: مسیر جایگزین برای تردد از سروآباد به پاوه از طریق هورامان و هجیج اعلام شده است، لذا از تمامی شهروندان و مسافران درخواست داریم از تردد در گردنه تهته خودداری کنند تا سلامت آنها حفظ شود.
رئیس راهداری پاوه تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی و ایمنی راه، هیچ وسیله نقلیهای نمیتواند در این محور حرکت کند و مسافران باید از مسیر جایگزین استفاده کنند.