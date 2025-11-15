میلی صفحه خبر لوگو بالا
استوری همسر عراقچی درباره حجاب خبرساز شد

یکی از استوری‌های آرزو احمدوند (همسر دوم عراقچی) مربوط به سال ۲۰۲۲ درباره رعایت حجاب با واکنش‌های برخی کاربران در فضای مجازی مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۳۶
| |
1498 بازدید

به گزارش تابناک؛ یکی از استوری‌های آرزو احمدوند (همسر دوم عراقچی) مربوط به سال ۲۰۲۲ درباره حجاب مورد اعتراض برخی کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.

 
برچسب ها
همسر عباس عراقچی آرزو احمدوند حجاب استوری اعتراض فضای مجازی
