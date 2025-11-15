به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وبسایت آزمایشگاه‌های ملی ساندیا وابسته به وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده این کشور در ماه اوت ۲۰۲۵ به شکلی موفقیت آمیز بمب گرماهسته‌ای تاکتیکی B ۶۱-۱۲ را بدون کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده است.

طبق این بیانیه این آزمایش در منطقه آزمایش «تونوپاه» در نوادا بین ۱۹ تا ۲۱ اوت اجرا شده است.

در جریان این آزمایش جنگنده‌های نسل پنجمی اف-۳۵ بمب‌ها را که کلاهک خنثی (غیر هسته‌ای) حمل می‌کردند در محل آزمایش فرویخته‌اند.

این آزمایشگاه تصریح داشته است: «آزمایشگاه ساندیا در همکاری با اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا دست به آزمایشات موفقیت آمیز پروازی تسلیحات در ناحیه آزمایشی تنوپاه در نوادا با پشتیبانی و به کارگیری هواپیما‌های نسل جدید پایگاه هیل نیروی هوایی در یوتا زده است.»

در ادامه بیانیه این آزمایشگاه ذکر شده است: «این آزمایش‌ها در تاریخ ۱۹-۲۱ اوت به اجرا در آمدند و نتایج مثبتی را به بار آوردند. واحد‌هایی خنثی از بمب جاذبه‌ای هسته‌ای B ۶۱-۱۲ توسط یک جنگنده اف-۳۵ به شکلی موفقیت آمیز حمل و فرو ریخته شدند. این به منزله یک تحول چشمگیر در ارزیابی عملکرد این سلاح است.»

این آزمایشگاه همچنین تصریح کرد اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا در پایان سال ۲۰۲۴ یک برنامه تمدید چند ساله عمر بمب‌های B ۶۱-۱۲ را تکمیل کرده و عمر خدمتی این بمب‌ها را تا دست کم ۲۰ سال افزایش داد.

در ادامه این بیانیه عنوان شد: «آزمایش‌های ماه اوت تنها آزمایش‌های پروازی زرادخانه B ۶۱-۱۲ از مجموعه‌های آزمایشی مشترک روی یک جنگنده F-۳۵ بودند که قابل اعتماد بودن تمام عیار جنگنده، خدمه و سامانه تسلیحاتی را در طول ماموریت‌ها تضمین کردند.»

بمب B ۶۱-۱۲ از رده بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی با قدرت انفجاری پایین‌تر از بمب‌های هسته‌ای معمولی بوده و مجهز به سامانه هدایت دقیق است. این بمب قابل استفاده در سامانه‌های پرتابی مختلف از جمله در جنگنده‌های اف-۳۵ است.

در تابستان امسال گزارش شد ایالات متحده برای اولین بار از سال ۲۰۰۸، سلاح‌های هسته‌ای شامل چند کلاهک گرما هسته‌ای B ۶۱-۱۲ را در بریتانیا مستقر کرده و آنها را در یک انبار جدید و مستحکم در پایگاه هوایی لیکن‌هیث در سافک قرار داده است. مقامات نظامی آمریکا و انگلیس از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ماه اکتبر اعلام کرد به پنتاگون دستور داده آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را «در پاسخ به برنامه‌های آزمایشی انجام شده توسط سایر کشورها» از سر بگیرد.

او اوایل امروز شنبه نیز گفت این آزمایش‌ها «خیلی زود» انجام خواهند شد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این آزمایش‌ها شامل انفجار یک کلاهک هسته‌ای خواهد بود، پاسخی نداد.

در همین حال، سی‌ان‌ان گزارش داد که مقام‌های دولت مسئول انرژی و امنیت هسته‌ای دولت ترامپ قصد دارند در روز‌های آینده با نمایندگان کاخ سفید دیدار کرده تا رئیس جمهور را متقاعد کنند آزمایش‌های هسته‌ای را انجام ندهد.