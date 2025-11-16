اگر رزماری بخشی از برنامه مراقبت روزانه پوست شماست و احساس می‌کنید مؤثر است، احتمالاً درست می‌گویید. من به دانشجویانم افتخار می‌کنم که پاسخ پرسش‌های روزمره را در آزمایشگاه جست‌وجو کردند.

پژوهشگران دانشکده پزشکی پنسیلوانیا در مطالعه‌ای که در نشریه جِی‌سی‌آی اینسایت/ JCI Insight منتشر شده، به طور علمی تأثیر عصاره رزماری را در تسریع بهبود زخم و کاهش جای زخم اثبات کرده‌اند.

از ترند اینستاگرام تا آزمایشگاه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فکر اولیه این پژوهش از مشاهده محبوبیت رزماری در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام شکل گرفت. دو دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا پس از مشاهده ادعاهای کاربران درباره خواص درمانی رزماری، با راهنمایی تامِس لیونگ (Thomas Leung)، مطالعات آزمایشگاهی را طراحی کردند.

سازوکار اثر علمی



تی‌آرپی‌اِی‌وان/ TRPA۱ یک گیرنده حسی در پوست است که در انتهای اعصاب حسی قرار دارد. این گیرنده به آسیب بافتی و ترکیبات گیاهی حساس است و با فعال‌شدن، سیگنال‌های بازسازی پوست را راه‌اندازی می‌کند.

آنتی‌اکسیدان کارنوزیک اسید موجود در رزماری، عامل کلیدی در بهبود زخم است. این ترکیب با فعال‌سازی گیرنده تی‌آرپی‌اِی‌وان در پوست، به بازسازی فولیکول‌های مو و غدد چربی منجر می‌شود. اثر درمانی فقط در محل آسیب‌دیده مشاهده می‌شود و در پوست سالم بی‌اثر است.

یافته‌های کلیدی



بهبود ۴۰ تا ۵۰ درصدی سرعت ترمیم زخم در موش‌های تحت درمان؛

بازسازی کامل ساختار پوست بدون تشکیل جای زخم؛

اثر موضعی و بدون عوارض جانبی مانند التهاب.

مقایسه با سایر گیاهان

به گفته پژوهشگران، گیاهان مشابه رزماری مانند آویشن و پونه نیز گیرنده تی‌آرپی‌اِی‌وان را فعال می‌کنند؛ اما رزماری از نظر کارآیی و ایمنی برتری دارد. روغن خردل و داروی ایمی‌کیمود نیز همین گیرنده را فعال می‌کنند، اما باعث بروز التهاب می‌شوند.

هشدار مهم

با توجه به اینکه آزمایش این یافته‌ها روی انسان هنوز در مراحل اولیه است، پژوهشگران تأکید می‌کنند پیش از استفاده از محصولات رزماری با پزشک مشورت کنید و از تهیه ترکیب‌های خانگی خودداری کنید.

چشم‌انداز آینده

با توجه به در دسترس‌بودن و هزینه پایین رزماری، این کشف می‌تواند راه را برای درمان‌های مقرون‌به‌صرفه برای بیماران مستعد جای زخم هموار کند.

لیونگ در پایان می‌گوید: اگر رزماری بخشی از برنامه مراقبت روزانه پوست شماست و احساس می‌کنید مؤثر است، احتمالاً درست می‌گویید. من به دانشجویانم افتخار می‌کنم که پاسخ پرسش‌های روزمره را در آزمایشگاه جست‌وجو کردند.

این پژوهش، نمونه‌ای درخشان از تبدیل مشاهده‌های روزمره به کشف علمی است.