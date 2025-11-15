سقوط یک پهپاد اسرائیلی در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانههای لبنانی، بعدازظهر امروز (شنبه)، خبر دادند این پرنده در منطقه کفرکلا در جنوب این کشور سقوط کرده است.
بر اساس گزارشها، نیروهای ارتش لبنان برای ضبط این پرنده بدون سرنشین در محل حاضر شدند.
طی سالهای گذشته، لبنان بارها از نقض حریم هوایی خود توسط هواپیماها و پهپادهای اسرائیلی به سازمان ملل متحد شکایت کرده و این اقدامات را مغایر با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانسته است.
این قطعنامه پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده و یکی از مفاد آن، ممنوعیت هرگونه تجاوز به خاک یا حریم هوایی لبنان و فلسطین اشغالی است.
با وجود حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، این نقضها ادامه یافته و در بسیاری موارد، گزارشهای میدانی ارتش لبنان از پروازهای مکرر پهپادها و جنگندههای اسرائیلی بر فراز مناطق مختلف این کشور حکایت داشته است.
در برخی موارد نیز بقایای پهپادهای ساقطشده یا سقوطکرده، نشانههایی از مأموریتهای جاسوسی داشتهاند.