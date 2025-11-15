البته مدافع تیم ملی بهطور مستقیم به فرد یا موضوع خاصی اشاره نکرد، اما انتشار چنین متنی دقیقا پس از بازی با کیپورد و نمایش قابل قبول او و دیگر بازیکنان در انجام امور دفاعی، ذهن مخاطبان را به سمت حواشی اخیر تیم ملی و برخی نقدهای مطرحشده علیه او سوق داد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حدود یک ماه از گلایه طلبکارانه علیرضا بیرانوند میگذرد. روزی که دروازهبان شماره یک تیم ملی در جمع خبرنگاران، از اینکه مردم «تیم ملی» را دوست ندارند، انتقاد کرد و در بخشی از صحبتهایش گفت: «رسانهها میتوانند همدلی بین مردم و تیم ملی ایجاد کنند، اما صداوسیما و افرادی که در تلویزیون صحبت میکنند، نمیخواهند مردم تیم ملی را دوست داشته باشند.» او در مواجهه با سوالی مبنی براینکه اغلب کارشناسان معتقدند تیم ملی زیبا بازی نمیکند، چنین واکنشی داشت: «وقتی میگویم نمیخواهند مردم تیم ملی را دوست داشته باشند، یکی از دلایلش همین صحبتهاست. شاید برخی افراد دنبال چیز دیگری هستند. اگر افراد دیگر در تیم ملی بودند، باز هم این صحبتها میشد؟ باید این اتفاق تمام شود.»
نیازی به سپری شدن زمان بیشتری نبود؛ احتیاجی به برگزاری میزگرد و تحلیل و بررسی هم نبود، همبازی بیرانوند در تیم باشگاهی و تیم ملی، پاسخ سوال و ابهام این دروازهبان، که معتقد است بهترین نسل فوتبال ایران هستند، را داد. شجاع خلیلزاده یک روز بعد از مصاف تیم ملی مقابل کیپورد در تورنمنت چهارجانبه العین، برای ساعاتی هم که شده مورد توجه بسیاری از کاربران در فضای مجازی قرار گرفت. در واقع خلیل زاده پس از پایان بازی، با انتشار پستی کنایهآمیز در صفحه اینستاگرامش، واکنشهای زیادی را برانگیخت. او با انتشار تصویری از خود نوشت: «نگران این نباش که بقیه چه فکری میکنند؛ بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمیکنند.»
البته مدافع تیم ملی بهطور مستقیم به فرد یا موضوع خاصی اشاره نکرد، اما انتشار چنین متنی دقیقا پس از بازی با کیپورد و نمایش قابل قبول او و دیگر بازیکنان در انجام امور دفاعی، ذهن مخاطبان را به سمت حواشی اخیر تیم ملی و برخی نقدهای مطرحشده علیه او سوق داد. هرچند شجاع خلیلزاده ساعاتی پس از انتشار این کپشن بحثبرانگیز در صفحه اینستاگرامش، متن اولیه را حذف و آن را با یک ایموجی از پرچم ایران جایگزین کرد. این اتفاق درحالی افتاد که در ماههای گذشته، بخشی از انتقادات به امیر قلعه نویی و نگرانیها درباره تیم ملی به مسائل تاکتیکی مرتبط با دفاع تیمی و شخصی، مربوط میشد. چه بسا سرمربی تیم ملی هم بعد از بازی با کیپورد که در ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید و ایران در ضربات پنالتی موفق به شکست حریف شد، در بخشی از صحبتهایش در نشست خبری گفت: «خوشحالیم بازی را بردیم که شبیه جام جهانی بود. بازیهای دوستانه برای شناخت نقاط ضعف و قوت است و در این مسابقه بیشتر روی ساختار دفاعی کار کرده و فکر میکنم موفق بودیم. اگر مقداری خوششانستر بودیم میتوانستیم قبل از ضربات پنالتی برنده شویم، اما همین که توانستیم نظم دفاعی خود را بهبود ببخشیم برای ما برد بود و کاری به نتیجه ندارم.»
با این اوصاف، پیروزی تیم ملی مقابل کیپورد و صعود به فینال تورنمنت چهارجانبه العین، با شادی ایسلندی بازیکنان در زمین همراه شد و آنچه بیشتر از خود جشن توجهها را جلب کرد، سکوهای تقریباً خالی ورزشگاه بود. در ویدیوی منتشرشده از لحظات شادی پس از بازی، تعداد بازیکنان و اعضای کادر فنی که در تشویق ایسلندی شرکت کرده بودند، بهمراتب بیشتر از هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه به چشم میآمد و همین موضوع خیلی زود در شبکههای اجتماعی واکنشبرانگیز شد. البته امیر قلعهنویی پس از برتری برابر کیپورد آن هم در ضربات پنالتی، فرصت را مناسب دید تا همانند بسیاری از نشستهای خبریاش، علیه منتقدان موضع بگیرد: «خیلی از دوستان هم دنبال این هستند در بازی دوستانه نتیجه نگیریم تا حمله کنند. از دوستان میخواهم کمک کنند و هر نقطه ضعفی داریم، دربارهاش صحبت کنند.»
مواضع قلعه نویی و صحبتهایش علیه منتقدان و کارشناسانی که ایرادات و ضعفهای تیم ملی را تحلیل میکنند، کاملا مشخص است و مساله چند پنهان و مبهمی نیست. این نخستینبار نیست که او با کنایه صحبت میکند و عدهای را به تمایل برای عدم نتیجهگیری و موفق نبودن تیم ملی متهم و به این سبک و سیاق از نارضایتیاش بابت نقدها و نکات مطرح شده توسط بخشی از پیشکسوتان و کارشناسان، پرده برمیدارد. حال این سوال به وجود میآید که آیا شجاع خلیلزاده همان ذهنیت غالبی که در تیم ملی وجود دارد را در پست اینستاگرامیاش بازتاب داده است؟ در حقیقت خلیلزاده، دل را به دریا زده و در میان دیگر بازیکنانی که از انتقادها ناراحت هستند، واکنشی که بین خود دارند را علنی کرده است؟