بانک شهر دعوت به همکاری می کند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی و مولدسازی دارایی های بانک شهر در این خصوص، گفت: این بانک نیروی انسانی مورد نیاز شعب را بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری به کارگیری خواهد کرد.

وی افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط می توانند از تاریخ 25 آبان ماه تا 2 آذرماه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی (www.Hrtc.ir ) مراجعه کنند. همچنین زمان برگزاری آزمون در روز پنج شنبه 13 آذرماه خواهد بود.

سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی و مولدسازی دارایی های بانک شهر با بیان اینکه افرادی که در آزمون کتبی موفقیت لازم را کسب کنند، برای انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی دعوت خواهند شد، گفت: داوطلبان دارای سابقه بانکی با 40 سال نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند.