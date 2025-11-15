میلی صفحه خبر لوگو بالا
بانک شهر دعوت به همکاری می کند

بانک شهر، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان متقاضیان مرد و زن و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه های تخصصی و عمومی و سایر مراحل اداری تامین می کند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی و مولدسازی دارایی های بانک شهر در این خصوص، گفت: این بانک نیروی انسانی مورد نیاز شعب را بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری به کارگیری خواهد کرد.
وی افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط می توانند از تاریخ 25 آبان ماه تا 2 آذرماه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی (www.Hrtc.ir ) مراجعه کنند. همچنین زمان برگزاری آزمون در روز پنج شنبه 13 آذرماه خواهد بود.
سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی و مولدسازی دارایی های بانک شهر با بیان اینکه افرادی که در آزمون کتبی موفقیت لازم را کسب کنند، برای انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی دعوت خواهند شد، گفت: داوطلبان دارای سابقه بانکی با 40 سال نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند.
بانک شهر دعوت به همکاری نیروی انسانی
