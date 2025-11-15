۲۴/آبان/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
1338
1338
بازدید
۴
پ
وضعیت فعلی پوشش ابر و بارش در آسمان کشور
کد خبر:
۱۳۴۰۲۹۴
تاریخ انتشار:
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷
15 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۰۲۹۴
|
۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷
15 November 2025
|
1338
بازدید
1338
بازدید
|
۴
اشتراک گذاری
هواشناسی
ابر
بارش
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش باران در سواحل دریای خزر
واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها
تصویر ماهوارهای ابرها در آسمان چند استان ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۴
ناشناس
|
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
خداوندا رحمت خودت را شامل حال ما بفرما
ناشناس
|
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
ببار ای ابرکم بر من ببارو تازه تر شو
ببارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو
تو این باغ پر از برگو پر از خواب ستاره
اگه پر میوه ای پر سایه ای، افتاده تر شو
ناشناس
|
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
بی تدبیری و بی کفایتی مسوولین به کجا رسوندمون
آرسام
|
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
خدایا هیچکس به داد این مردم بیچاره نمیرسه غیرخودت. الهی شکرت
آخرین اخبار
زمینگیر شدن اوباش معروف نظرآبادی
اهمیت سفر محمد بن سلمان به آمریکا
اوحدی شایعه مأموریت در لبنان را تکذیب کرد
دولت چهاردهم ناگزیر از تغییر چند وزیر؛ عملکرد فعلی خسارتبار است
وضعیت فعلی پوشش ابر و بارش در آسمان کشور
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد
افزایش چندهزار واحدی شاخص کل بورس!
واتساپ ارتباط مستقیم با پیامرسانهای دیگر را فعال میکند
اظهارات عجیب یک روحانی درباره قاتل دکتر داوودی!
قالیباف: فضای مجازی بستری برای کتابخوانی است
«جان ترنوس» محتملترین گزینه برای جایگزینی تیم کوک
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 24 آبان
بازگشت موفق فضانوردان «شنژو ۲۰» چین پس از ۶ ماه اقامت در ایستگاه تیانگونگ
ضرغامی: حرفهایی که می میزنم خیلی هزینه دارد
ماجرای مسمومیت ۱۲ نفر در شهریار چه بود؟
