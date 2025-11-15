واتساپ به‌زودی قابلیت «چت با سرویس‌های ثالث» را برای کاربران اروپایی فعال می‌کند؛ امکانی تاریخی که به‌منظور رعایت قانون «بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا توسعه یافته و به کاربران اجازه می‌دهد با پیام‌رسان‌هایی مانند BirdyChat و Haiket مستقیماً گفتگو کنند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از تک‌کرانچ، واتساپ در آستانه اجرای یکی از گسترده‌ترین تغییرات ساختاری خود قرار گرفته است. ویژگی جدیدی با عنوان «چت با سرویس‌های ثالث» به کاربران اروپایی امکان می‌دهد بدون نیاز به ترک واتساپ، مستقیماً با کاربران پیام‌رسان‌های دیگر وارد گفتگو شوند. این اقدام بخشی از روند تطبیق متا با الزامات قانون «بازارهای دیجیتال» (DMA) اتحادیه اروپا است.

متا اعلام کرده است که پس از چند ماه آزمایش محدود، این قابلیت اکنون آماده عرضه عمومی در اروپا است. در مرحله نخست، کاربران قادر خواهند بود با دو سرویس BirdyChat و Haiket مکالمه مستقیم برقرار کنند. متا این تحول را «نقطه عطفی مهم» در مسیر هماهنگی با چارچوب‌های نظارتی جدید اروپا توصیف کرده است.

قابلیت تازه امکان ارسال پیام متنی، تصویر، پیام صوتی، ویدئو و فایل را فراهم می‌کند. همچنین، متا وعده داده است که پس از آماده شدن زیرساخت شرکای فنی، امکان ایجاد گروه‌های مشترک بین کاربران واتساپ و سرویس‌های دیگر نیز فعال خواهد شد.

متا توضیح می‌دهد که این قابلیت حاصل سال‌ها مذاکره و کار فنی با پیام‌رسان‌های اروپایی و کمیسیون اروپا بوده است. پیام‌رسان‌های طرف مقابل ملزم‌اند سطحی از رمزگذاری سرتاسری ارائه دهند که با استاندارد واتساپ هم‌تراز باشد. هرچند متا پروتکل سیگنال را ترجیح می‌دهد، اما پروتکل‌های دیگر نیز در صورت تأمین امنیت مشابه پذیرفته خواهند شد.

در کنار مزایا، تعدادی هشدار مهم نیز مطرح شده است. متا اعلام کرده اگر کاربری در واتساپ مسدود شده باشد، ممکن است همچنان از طریق یک پیام‌رسان ثالث که کاربر فعال کرده است بتواند پیام ارسال کند. همچنین به‌دلیل تفاوت سیاست‌های امنیتی سرویس‌های طرف مقابل، احتمال افزایش پیام‌های اسپم و کلاهبرداری وجود دارد و کاربران باید پیش از تبادل اطلاعات حساس، هویت مخاطب را بررسی کنند.

این قابلیت کاملاً اختیاری است و کاربران می‌توانند هر زمان آن را غیرفعال کنند. به‌زودی اطلاعیه فعال‌سازی در بخش تنظیمات واتساپ برای کاربران اروپایی نمایش داده خواهد شد. با این حال، اگر شماره تلفن کاربر به خارج از محدوده کشورهای تحت پوشش قانون DMA منتقل شود، امکان استفاده از این قابلیت از بین خواهد رفت. این ویژگی فعلاً فقط در نسخه‌های آیفون و اندروید در دسترس است و نسخه‌های وب، دسکتاپ و تبلت را شامل نمی‌شود.

در بخشی دیگر از سیاست‌های تازه متا، در ماه اکتبر فاش شد که این شرکت از تعاملات کاربران با قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای نمایش تبلیغات هدفمند استفاده خواهد کرد؛ با این استثنا که گفتگوهای مربوط به سیاست، سلامت، گرایش جنسی، مذهب و موضوعات حساس نژادی و قومی از این تحلیل مستثنی هستند.