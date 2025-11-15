میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واتساپ ارتباط مستقیم با پیام‌رسان‌های دیگر را فعال می‌کند

واتساپ به‌زودی قابلیت «چت با سرویس‌های ثالث» را برای کاربران اروپایی فعال می‌کند؛ امکانی تاریخی که به‌منظور رعایت قانون «بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا توسعه یافته و به کاربران اجازه می‌دهد با پیام‌رسان‌هایی مانند BirdyChat و Haiket مستقیماً گفتگو کنند.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۸۸
| |
557 بازدید

واتساپ ارتباط مستقیم با پیام‌رسان‌های دیگر را فعال می‌کند

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از تک‌کرانچ، واتساپ در آستانه اجرای یکی از گسترده‌ترین تغییرات ساختاری خود قرار گرفته است. ویژگی جدیدی با عنوان «چت با سرویس‌های ثالث» به کاربران اروپایی امکان می‌دهد بدون نیاز به ترک واتساپ، مستقیماً با کاربران پیام‌رسان‌های دیگر وارد گفتگو شوند. این اقدام بخشی از روند تطبیق متا با الزامات قانون «بازارهای دیجیتال» (DMA) اتحادیه اروپا است.

متا اعلام کرده است که پس از چند ماه آزمایش محدود، این قابلیت اکنون آماده عرضه عمومی در اروپا است. در مرحله نخست، کاربران قادر خواهند بود با دو سرویس BirdyChat و Haiket مکالمه مستقیم برقرار کنند. متا این تحول را «نقطه عطفی مهم» در مسیر هماهنگی با چارچوب‌های نظارتی جدید اروپا توصیف کرده است.

قابلیت تازه امکان ارسال پیام متنی، تصویر، پیام صوتی، ویدئو و فایل را فراهم می‌کند. همچنین، متا وعده داده است که پس از آماده شدن زیرساخت شرکای فنی، امکان ایجاد گروه‌های مشترک بین کاربران واتساپ و سرویس‌های دیگر نیز فعال خواهد شد.

متا توضیح می‌دهد که این قابلیت حاصل سال‌ها مذاکره و کار فنی با پیام‌رسان‌های اروپایی و کمیسیون اروپا بوده است. پیام‌رسان‌های طرف مقابل ملزم‌اند سطحی از رمزگذاری سرتاسری ارائه دهند که با استاندارد واتساپ هم‌تراز باشد. هرچند متا پروتکل سیگنال را ترجیح می‌دهد، اما پروتکل‌های دیگر نیز در صورت تأمین امنیت مشابه پذیرفته خواهند شد.

در کنار مزایا، تعدادی هشدار مهم نیز مطرح شده است. متا اعلام کرده اگر کاربری در واتساپ مسدود شده باشد، ممکن است همچنان از طریق یک پیام‌رسان ثالث که کاربر فعال کرده است بتواند پیام ارسال کند. همچنین به‌دلیل تفاوت سیاست‌های امنیتی سرویس‌های طرف مقابل، احتمال افزایش پیام‌های اسپم و کلاهبرداری وجود دارد و کاربران باید پیش از تبادل اطلاعات حساس، هویت مخاطب را بررسی کنند.

این قابلیت کاملاً اختیاری است و کاربران می‌توانند هر زمان آن را غیرفعال کنند. به‌زودی اطلاعیه فعال‌سازی در بخش تنظیمات واتساپ برای کاربران اروپایی نمایش داده خواهد شد. با این حال، اگر شماره تلفن کاربر به خارج از محدوده کشورهای تحت پوشش قانون DMA منتقل شود، امکان استفاده از این قابلیت از بین خواهد رفت. این ویژگی فعلاً فقط در نسخه‌های آیفون و اندروید در دسترس است و نسخه‌های وب، دسکتاپ و تبلت را شامل نمی‌شود.

در بخشی دیگر از سیاست‌های تازه متا، در ماه اکتبر فاش شد که این شرکت از تعاملات کاربران با قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای نمایش تبلیغات هدفمند استفاده خواهد کرد؛ با این استثنا که گفتگوهای مربوط به سیاست، سلامت، گرایش جنسی، مذهب و موضوعات حساس نژادی و قومی از این تحلیل مستثنی هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری واتساپ فضای مجازی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار درباره اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی / راهنمایی‌های خطرناک، تهدید رشد کودکان و نقض حریم خصوصی
رایانه‌هایی که با سلول‌های مغز انسان کار می‌کنند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cfY
tabnak.ir/005cfY