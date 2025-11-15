میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت موفق فضانوردان «شنژو ۲۰» چین پس از ۶ ماه اقامت در ایستگاه تیانگونگ

سه فضانورد ماموریت «شنژو ۲۰» چین بامداد ۱۴ نوامبر پس از بیش از شش ماه حضور در مدار پایین زمین و ایستگاه فضایی تیانگونگ، به‌طور سالم در محل فرود دونگ‌فنگ فرود آمدند؛ بازگشتی که به‌دلیل برخورد زباله فضایی و آسیب دیدن فضاپیمای اصلی‌شان، با پیچیدگی‌های فنی همراه بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۸۳
| |
403 بازدید

بازگشت موفق فضانوردان «شنژو ۲۰» چین پس از ۶ ماه اقامت در ایستگاه تیانگونگ

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، سه فضانورد ماموریت «شنژو ۲۰» چین پس از گذراندن بیش از شش ماه در ایستگاه فضایی «تیانگونگ»، بامداد ۱۴ نوامبر ساعت ۳:۴۵ به وقت منطقه زمانی شرقی در محل فرود دونگ‌فنگ واقع در منطقه خودمختار مغولستان داخلی بر زمین نشستند. به گزارش اسپیس، «چن دونگ»، «چن ژونگروی» و «وانگ جی» پس از خروج از کپسول بازگشت، در سلامت کامل مشاهده شدند و فرود نهایی آن‌ها با کمک چتر نجات انجام شده است.

روانه‌شدن این خدمه قرار بود ۵ نوامبر صورت گیرد اما برخورد یک قطعه کوچک زباله فضایی با فضاپیمای «شنژو ۲۰» باعث تعویق مأموریت شد. در نهایت، فضانوردان شامگاه ۱۳ نوامبر ساعت ۲۲:۱۴ به وقت منطقه زمانی شرقی تیانگونگ را ترک کردند، اما به دلیل آسیب فضاپیما، ناچار شدند آن را در مدار باقی بگذارند و با فضاپیمای تازه‌وارد «شنژو ۲۱» به زمین بازگردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از «آژانس فضایی سرنشین‌دار چین» (CMSA)، بررسی‌ها نشان داده است فضاپیمای شنژو ۲۰ به دلیل مشاهده ترک‌های کوچک در پنجره کپسول—احتمالاً ناشی از برخورد زباله‌های فضایی—شرایط ایمن لازم برای بازگشت خدمه را نداشته و برای ادامه آزمایش‌ها در مدار باقی خواهد ماند.

فضانوردان شنژو ۲۰ که در ۲۴ آوریل به ایستگاه فضایی پرتاب شده بودند، در طی اقامت خود مجموعه‌ای از آزمایش‌های علمی، فعالیت‌های مداری و چهار پیاده‌روی فضایی انجام دادند. آن‌ها همچنین سپرهای محافظ جدید در برابر زباله‌های فضایی و تجهیزات بیرونی دیگر را روی سطح تیانگونگ نصب کردند.

ماموریت «شنژو ۲۱» در ۳۱ اکتبر به سمت تیانگونگ پرتاب شد تا جایگزین گروه قبلی شود؛ اما برخورد زباله فضایی با شنژو ۲۰ برنامه زمانی استقرار و بازگشت را تحت تأثیر قرار داد و فضاپیمای تازه‌وارد را برای مدتی کوتاه در شرایط غیرمنتظره نگه داشت.

طبق گزارش دیگری از شینهوا، فضانوردان شنژو ۲۱ قرار است در زمان مقرر با فضاپیمای «شنژو ۲۲» به زمین بازگردند؛ فضاپیمایی که احتمالاً بدون سرنشین و در موعد مناسب آینده به مدار ارسال خواهد شد.

شنژو ۲۰ نهمین مأموریت سرنشین‌دار به ایستگاه فضایی سه‌ماژولی تیانگونگ بود؛ ایستگاهی که مونتاژ کامل آن در اکتبر ۲۰۲۲ به پایان رسید. تیانگونگ حدود ۲۰ درصد بزرگ‌تر از ایستگاه فضایی بین‌المللی است و مقامات فضایی چین احتمال می‌دهند با افزودن ماژول‌های جدید در آینده، ظرفیت آن باز هم افزایش یابد.

