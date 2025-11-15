۲۱ میلیارد دلار یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳

ناترازی روزانه بیش از 20 میلیون لیتری بنزین، بخشی از توان اقتصادی و درآمدی کشور را با نیاز ارزی به واردات بنزین می‌بلعد و مصارف افسارگسیخته و غیربهینه که بیش از آنکه به فرهنگ مصرف بستگی داشته باشد، به پرمصرفی وسایل نقلیه تولید داخل، فرسوده بودن بخش اعظمی از وسایل نقلیه موجود فعال در چرخه حمل‌و نقل سبک و سنگین کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌و نقل عمومی و گران بودن هزینه حمل‌ونقل عمومی نسبت به ارزانی هزینه سوخت خودروی شخصی، همه و همه منجر شده که به‌اندازه دو تا سه برابر یک کشور 85 میلیون نفری در شرایط معمول، مصرف بنزین داشته باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران امروز اعلام کرد: "یارانه اختصاص یافته به بنزین در سال 1403، یک هزار و 680 همت (معادل 21 میلیارد دلار) بوده است که این امر حاکی از آن است که دولت روزانه نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان برای یارانه سوخت هزینه کرده است. بنزین با ثبت رکوردی تاریخی، سهمی 17درصدی از کل یارانه کشور را به خود اختصاص داده است."