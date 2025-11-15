کشتار خانوادگی در ارومیه؛ قاتل خودکشی کرد!

بنا بر گزارشات محلی بامداد شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴، مردی جوان بهنام رضا سیادتیان، اهل روستای ریحانآباد منعقد از توابع شهرستان ارومیه، با استفاده از سلاح گرم دست به ارتکاب یک جنایت خانوادگی زد.
به گزارش تابناک؛ در این حادثه، مادر و خواهر وی بهنامهای فرحناز ایمانی و ثنا سیادتیان، و همچنین مادرِ همسرش، هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
بر پایه اظهارات منابع مطلع، سیادتیان پس از این اقدام، با همان سلاح، در حضور پسر خردسالش به زندگی خود پایان داده است. طبق این گزارش، انگیزه ابتدایی حادثه «اختلافات خانوادگی» عنوان شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن جزئیات بیشتر این پرونده ادامه دارد.
پیکر ۳ قربانی و همچنین عامل این جنایت، روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در زادگاهشان روستای ریحانآباد منعقد، طی مراسم جداگانهای به خاک سپرده شد.
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.