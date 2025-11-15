آیا امروز تهران بارانی می شود؟!

محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه پایتخت امروز با شرایط بارانی روبهرو خواهد شد، گفت: امروز (شنبه، ۲۴ آبان)، ابرهای بارانزا در آسمان اغلب استانهای واقع در نیمه غربی کشور ظاهر شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: از استان ایلام بارندگی گزارش شده و استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و حتی جنوب آذربایجان شرقی نیز باید آمادگی مواجهه با رگبارهای نسبتاً شدید پاییزه را داشته باشند.
اصغری بیان کرد: در استانهای لرستان، چهارمحالوبختیاری و همدان نیز شدت رگبارها با اندکی تأخیر، اما به طور نسبی محسوس خواهد بود.
تهران امروز بارانی میشود
این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در پایتخت نیز تا روز دوشنبه (۲۶ آبان)، دو نوبت بارش در برخی ساعات پیشبینی میشود که نخستین مرحله آن بعدازظهر امروز رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: کشاورزان باید آگاه باشند که در نیمه دوم هفته جاری، کاهش ملموس دما و وقوع یخبندان در مناطق مختلف محتمل است.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است نسبت به تخلیه آب، جمعآوری لولهها و اتصالات، تجهیزات دستگاههای آبیاری تحتفشار و همچنین استفاده از ضدیخ در رادیاتورها اقدام شود تا از خسارات احتمالی جلوگیری گردد.