آیا امروز تهران بارانی می شود؟!

کارشناس هواشناسی، گفت: امروز (شنبه، ۲۴ آبان) بارش‌های شدید در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود و از نیمه هفته کاهش محسوس دما و یخبندان محتمل است.

محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه پایتخت امروز با شرایط بارانی روبه‌رو خواهد شد، گفت: امروز (شنبه، ۲۴ آبان)، ابرهای باران‌زا در آسمان اغلب استان‌های واقع در نیمه غربی کشور ظاهر شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: از استان ایلام بارندگی گزارش شده و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و حتی جنوب آذربایجان شرقی نیز باید آمادگی مواجهه با رگبارهای نسبتاً شدید پاییزه را داشته باشند.

اصغری بیان کرد: در استان‌های لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و همدان نیز شدت رگبارها با اندکی تأخیر، اما به طور نسبی محسوس خواهد بود.

تهران امروز بارانی می‌شود

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در پایتخت نیز تا روز دوشنبه (۲۶ آبان)، دو نوبت بارش در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود که نخستین مرحله آن بعدازظهر امروز رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: کشاورزان باید آگاه باشند که در نیمه دوم هفته جاری، کاهش ملموس دما و وقوع یخ‌بندان در مناطق مختلف محتمل است.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است نسبت به تخلیه آب، جمع‌آوری لوله‌ها و اتصالات، تجهیزات دستگاه‌های آبیاری تحت‌فشار و همچنین استفاده از ضدیخ در رادیاتورها اقدام شود تا از خسارات احتمالی جلوگیری گردد.

