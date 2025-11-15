میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا امروز تهران بارانی می شود؟!

کارشناس هواشناسی، گفت: امروز (شنبه، ۲۴ آبان) بارش‌های شدید در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود و از نیمه هفته کاهش محسوس دما و یخبندان محتمل است.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۶۸
| |
638 بازدید
آیا امروز تهران بارانی می شود؟!

محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه پایتخت امروز با شرایط بارانی روبه‌رو خواهد شد، گفت: امروز (شنبه، ۲۴ آبان)، ابرهای باران‌زا در آسمان اغلب استان‌های واقع در نیمه غربی کشور ظاهر شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: از استان ایلام بارندگی گزارش شده و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و حتی جنوب آذربایجان شرقی نیز باید آمادگی مواجهه با رگبارهای نسبتاً شدید پاییزه را داشته باشند.

اصغری بیان کرد: در استان‌های لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و همدان نیز شدت رگبارها با اندکی تأخیر، اما به طور نسبی محسوس خواهد بود.

تهران امروز بارانی می‌شود

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: در پایتخت نیز تا روز دوشنبه (۲۶ آبان)، دو نوبت بارش در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود که نخستین مرحله آن بعدازظهر امروز رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: کشاورزان باید آگاه باشند که در نیمه دوم هفته جاری، کاهش ملموس دما و وقوع یخ‌بندان در مناطق مختلف محتمل است.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است نسبت به تخلیه آب، جمع‌آوری لوله‌ها و اتصالات، تجهیزات دستگاه‌های آبیاری تحت‌فشار و همچنین استفاده از ضدیخ در رادیاتورها اقدام شود تا از خسارات احتمالی جلوگیری گردد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران هشدار سازمان هواشناسی بارش باران یخبندان کاهش دما سرمای هوا خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار یخبندان شبانه در گردنه‌های شمال کشور
یخبندان از امشب آغاز می‌شود + نقشه دمایی
کاهش دما در برخی مناطق کشور
در این استان‌ها دما به صفر درجه می‌رسد
هشدار فوری به کشاورزان و باغداران درباره یخبندان
شدت بارش‌ها در ۶ استان و کاهش دما در ۱۹ استان
هشدار هواشناسی به چهار استان کشور
هشدار سرمای شدید در ۷ استان / احتمال سرمازدگی محصولات
بارش و کاهش دما در راه تهران
دمای زیر «صفر» در تمام شهرستان‌های تهران ثبت شد
هشدار به تهرانی‌ها: دما منفی پنج درجه می‌شود
هشدار هواشناسی برای کاهش دما در ۱۶ استان
سرما و یخبندان تا کی ادامه دارد؟
صدور هشدار نارنجی وزش باد خیلی شدید در تهران
نقشه اوج سرمای هوا و کاهش شدید دما + عکس
هوای سرد متوسط در پیش داریم نه یخبندان شدید
تهران خنک‌تر می‌شود
هشدار آغاز بارش برف و باران شدید در ۳۱ استان
هشدار افت شدید دما تا ۱۵ درجه و بارش برف و باران
هشدار هواشناسی: یخبندان شبانه در راه است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۴۹ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cfE
tabnak.ir/005cfE