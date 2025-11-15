ویلاهای لوکس در ایتالیا، ترکیبی از تاریخ، هنر و معماری کلاسیک هستند. در شهرهایی مانند رم و میلان، عمارتهایی وجود دارند که قرنها قدمت دارند، اما با استانداردهای روز بازسازی شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، ویلاهای لوکس در مناطقی چون توسکانی نیز با چشمانداز دشتها و تپههای سرسبز، باغهای زیتون و مناظر خیرهکننده، تصویری متفاوت از لوکسنشینی را ارائه میدهند.
در مقابل، قیمت برخی از ویلاهای لوکس در شمال تهران، بدون آنکه از اصالت تاریخی یا چشمانداز مشابهی برخوردار باشند، حتی از ویلاهای لوکس تاریخی در ایتالیا نیز بالاتر است.
در ادامه از مجموعه گزارشها درباره مقایسه بازار املاک لوکس ایران و کشورهای جهان، این بار به سراغ ایتالیا رفته تا قیمت و امکانات ویلاهای تهران را با عمارتهای مجلل این سرزمین تاریخی مقایسه کنیم.
در کشور ایتالیا، ویلاهای لوکس تاریخی معمولا متراژ بسیار بالا و امکاناتی گسترده دارند. نکته جالب توجه این است که قیمت آنها، با وجود وسعت و اصالت تاریخی، گاه پایینتر از خانههای نوساز و مدرن با متراژ کمتر است.
ویلاهای لوکس تاریخی در ایتالیا معماری بسیار باشکوهی دارند و جلوهای از زندگی اشرافی و سلطنتی هستند از امکانات این خانهها میتوان به اقامتگاههای مستقل، باغهای وسیع و حتی کلیسای اختصاصی اشاره کرد. در برخی از موارد نیز ویلاهای لوکس بهصورت مبله به فروش میرسند.
بررسیها نشان میدهد که تعدادی ویلای لاکچری و خاص در تهران قرار دارند که با مبالغ نجومی معامله میشوند. امکانات این خانهها درخور و قابل توجه است و در مقایسه با سایر املاک بازار مسکن تهران، سطح بالاتری دارند.
با این حال، قیمت برخی از این ویلاها به قدری بالاست که حتی از املاک تاریخی و باشکوه کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا نیز فراتر میرود. برای مثال، یک عمارت لوکس ۱۰ خوابه در منطقه تجریش، به صورت دلاری، با قیمت ۵۷ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار به فروش میرسد که با احتساب نرخ دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، برابر با ۶۴۵۷ میلیارد تومان خواهد بود.
این ویلا از امکاناتی نظیر سالن استخر و سالن سونا، سالن اجتماعات، سالن برگزاری مراسم، فضای سبز، چاه آب اختصاصی و ۱۵ پارکینگ مسقف برخوردار است. گفتنیست، مبلغ پیشنهادی مالک ۵۰ میلیون یورو بوده که با تغییرات نرخ یورو و دلار، قیمت ریالی این ویلا نیز تغییر میکند.
در مورد دیگری، یک ویلای لوکس ۲۰۰۰ متری در محله دروس تهران با رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده است. بر این اساس، با احتساب نرخ دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارزش دلاری این ملک حدود ۹ میلیون و ۷۷۷ هزار دلار برآورد میشود. از امکانات این خانه ویلایی میتوان به سالن استخر روباز و روبسته، سالن جکوزی، باشگاه ورزشی، روفگاردن، آسانسور ۱۸ نفره و ۲۰ واحد پارکینگ اشاره کرد.
معماری ویلاهای ایتالیا جلوهای از تاریخ و هنر اصیل اروپایی است. بسیاری از این خانهها قدمتی چندصدساله دارند، با این حال، از استحکام بالایی برخوردارند.
در منطقه کاپانوری از ایالت توسکانی ایتالیا، ویلایی تاریخی با مساحت ۴۲۵۰ متر به قیمت ۲۳ میلیون و ۱۵۶ هزار دلار به فروش میرسد؛ ارزش ریالی این عمارت، بر اساس نرخ لحظهای دلار در زمان تنظیم این گزارش، حدود ۲۶۰۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
این ملک پنج طبقه از امکانات منحصر به فردی نظیر ۲۰ اتاق خواب، ۶ هکتار زمین اختصاصی، کلیسای خصوصی، دو استخر، اصطبل و فضای سوارکاری، مهمانخانه مستقل، کلبه و ساختمانی تاریخی برای پرورش لیمو برخوردار است. گفته میشود این ملک در گذشته متعلق به خواهر ناپلئون بناپارت بوده و بخشی از تاریخ اشرافیگری ایتالیا را در خود جای داده است.
در یک مورد دیگر، یک ویلای ۲۰۰۰ متری ۱۷ خوابه در شهر رم واقع در ایالت لاتسیو، با رقم ۹ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار یا به عبارتی ۱۰۴۲ میلیارد دلار عرضه شده است. از امکانات این ویلای لاکچری میتوان به دو هکتار زمین اختصاصی، یک ساختمان مستقل کوچک، گلخانه، اصطبل به اندازه ۲۲ باکس اسب، مزرعه، سکوی فرود بالگرد، باغ زیتون و سیستمهای امنیتی ویژه اشاره کرد.
علاوه بر این، با بودجهای کمتر از یک میلیون دلار نیز میتوان در ایتالیا ویلایی لوکس خریداری کرد. برای مثال، در ایالت توسکانی و منطقه مارسلا، یک ویلای لوکس ۱۲۰۰ متری ۱۰ خوابه آگهی شده که با قیمت ۵۷۸ هزار دلار یا به عبارتی ۶۵ میلیارد تومان به فروش میرسد.
این ویلا شامل دو ساختمان فرعی در کنار ساختمان اصلی است که در مجموع ۱۲۰۰ متر زیربنا را تشکیل میدهند و در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار واقع شدهاند. از دیگر امکانات این ملک میتوان به استخر، سالن اسپا، کتابخانه، باشگاه بدنسازی، استودیو هنری، سینمای خانگی، باغهای زیتون و تاکستان، زمین ورزشی و سکوی فرود بالگرد اشاره کرد.
عمارتهای چندصدساله ایتالیا، با وجود قدمت طولانی، از استحکام بالایی برخوردارند و در گذر زمان چندینبار بازسازی و مرمت شدهاند. البته باید توجه داشت، بازسازی خانههای تاریخی در ایتالیا فرآیندی پیچیده و تقریبا سخت دارد.
این ساختمانها معمولا در فهرست میراث فرهنگی قرار دارند و هرگونه مرمت یا تغییر در آنها باید با مجوز وزارت فرهنگ ایتالیا و نهادهای محلی میراثی انجام شود.
مالکانی که قصد بازسازی واحد خود را دارند باید ساختار اصلی، نما و جزئیات معماری بنا را حفظ کنند و تنها مجاز به انجام تغییراتی محدود در فضاهای داخلی هستند. به همین دلیل، بازسازی چنین املاکی نیازمند حضور معماران متخصص در حوزه میراث فرهنگی و صرف هزینه و زمان طولانی است.
با وجود محدودیتهای متعدد در بازسازی، خانههای تاریخی ایتالیا از استحکام بالایی برخوردارند. بسیاری از این خانهها طی دورههای زمانی مختلف علاوه بر مرمت ظاهری، تحت عملیات مقاومسازی سازهای نیز قرار گرفتهاند تا علاوه بر حفظ اصالت و معماری تاریخی، با استانداردهای ایمنی روز اروپا نیز همخوانی داشته باشند.
به همین دلیل، عمارتهای چندصدساله در مناطقی مانند رم یا توسکانی نهتنها همچنان قابل سکونت هستند، بلکه در بازار املاک لوکس اروپا نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند.